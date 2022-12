Pour la 5ème fois en deux ans, le fameux super - dossier, qui a fait couler autant de salive, que d'encre, un réexamen des faits qui remontent à... 2012! Treize ans d'instruction, de va-et-vient! Que d'attente! Que de sueurs! Que de larmes! Depuis son bureau du ministère de l'Energie et des Mines, au «Val d'Hydra» à Alger, Chakib Khelil, suivait les interrogatoires de ses collaborateurs d'un oeil serein, sauf lorsqu'il apprit, que les suspects, étaient franchement...

Cela lui servira de «klaxon» pour quitter «l'embouteillage» du Palais de justice de Sidi M'Hmed - Alger! Ce départ par la grande porte de l'aéroport vers une destination inconnue, lui fera dire, qu'il n'a jamais reçu de convocation de la part de la justice algérienne, ni d'une autre à travers le monde, à part, les USA, qui l'ont entendu sans cependant, le poursuivre.A une question précise d'un journaliste relative aux gros maux étalés par l'opinion publique, à son propos, Chakib Khelil répondra, sans sourciller, ni trembler: «J'ai été jugé et condamné par certains titres de presse, mais je suis innocent.»

Déjà reporté le 16 juin 2021, le procès s'étale en longueur. Cinq longues et inoubliables années après le scandale du premier procès, dit «Sonatrach», tenu normalement, suivant l'arrêt de renvoi, élaboré lui, dans des conditions affreuses pour les accusés et leurs familles, Les inculpés du procès «Sonatrach» étaient, depuis la date du renvoi pour la prochaine session, sur le qui-vive! Les acquittés, eux espèrent un verdict indulgent pour d'excellents cadres de valeur internationale. Le fameux accusé ainsi que les membres de sa famille, le fuyard Chakib Khelil, quoi, s'est volatilisé depuis un bon bout de temps, depuis qu'on lui aurait soufflé «qu'un cadre convoqué par la juge d'instruction, n'avait aucune chance de voir la lumière du jour.»Pour le reste des accusés, l'arrêt de renvoi de février 2016, est truffé de contradictions déclarations arrachées, et d'autres inventées par qui vous savez... Un contrat portant sur la réalisation du gazoduc devant relier l'Algérie à l`Italie par l'ile de la Sardaigne, projet non encore lancé. «Si c'est pour avoir dans la trappe, l'ex-patron des hydrocarbures du pays, en l'occurrence, Chakib Khelil, il est trop tard pour le filet qui s'apprêtait à l'envelopper tout «cru», de se déployer. La plupart d'entre nous, ne connaissaient l'ex-ministre, qu'à travers les réunions tenues périodiquement, et surtout «solennellement»! szààse révolte un des accusés à qui on avait posé mille questions, qui n'avaient aucun rapport avec la fonction, qu'il occupait. Ce jeudi, le même accusé a passé 10 mn, alors qu'en 2016, il a été entendu 3 heures ! A méditer...