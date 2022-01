Le marché local est devenu l'antre de tous les coups, à telle enseigne que le phénomène du commerce du produit périssable continue de prendre des courbes aussi bien ascendantes que dangereuses, mettant au péril la santé publique.

Les policiers ne chôment plus ces derniers jours en lançant leur offensives entrant dans le cadre de la protection du consommateur. La dernière en date remonte à la fin de la semaine dernière. Une opération déclenchée par les services de la sûreté de la wilaya d'Oran. Cette dernière a abouti à la saisie de 6 quintaux de viande volaille impropre à la consommation, dissimulée dans un véhicule dénué du moindre moyen de conservation et des conditions frigorifiques. Auparavant, une autre quantité de viande hachée a été également saisie. Elle ne répondait à aucune norme de consommation. Fini les bonnes traditions d'antan marquées par la commercialisation des produits frais et fruits et légumes bio, récoltés depuis les fermes limitrophes.

Le marché a d'autant plus connu des tournures gravissimes au point que le consommateur n'arrive plus à faire preuve de discernement. Des pratiques commerciales illégales sont devenues légendaires. La santé publique est inéluctablement mise en danger, car la majeure partie des produits proposés à la consommation ne sont plus bénéfiques à l'organisme humain.

En fin d'année, les éléments de la section de recherche prés la Gendarmerie nationale, en collaboration avec les inspecteurs en charge de la protection de l'environnement du même corps et des services de la direction du commerce d'Oran, ont frappé fort en démantelant un foyer spécialisé dans la préparation et la commercialisation de la viande embaumée. Une viande mélangée à la méta bisulfite de soude, un dangereux produit. Ce conservateur est hautement nuisible. Il est utilisé par les médecins légistes dans le cadre de la protection, pour de très longues durées, des cadavres humains. Cette opération a été menée dans une boucherie située dans le quartier d'Es Seddikia, ex Gambetta. La saisie est importante.

Elle est égale à 2,6 quintaux de viande rouge et blanche. En plus de cette prise, les mêmes enquêteurs ont également saisi un montant de 50 millions de centimes.