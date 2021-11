C'est à une véritable journée hivernale qu'ont eu droit les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou, hier, avec des températures extrêmement basses ayant atteint 4 degrés à la mi-journée, à Aïn El Hammam et ses environs, tout comme à Ouacifs, Ath Yenni, Iferhounène, Larbâa Nath Irathen... Même au centre-ville de Tizi Ouzou, le froid était glacial, tout au long de la journée et les températures devaient encore baisser de manière considérable dans la soirée, selon un bulletin météorologique spécial, rendu public à la mi-journée. Outre le froid et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les quatre coins de la wilaya, la journée a été caractérisée par les premiers flocons de neige enregistrés dans plusieurs communes du sud de la wilaya. Plusieurs routes ont été carrément coupées à la circulation sur certains tronçons, tandis que la circulation extrêmement difficile sur d'autres tronçons routiers de la wilaya voire dans certains chefs-lieux de communes et de daïras, dont Aïn El Hammam et Larbaâ Nath Irathen mais aussi Illilten, Iferhounène, Bouzeguène, etc. Quant aux routes qui étaient totalement bloquées à cause de la neige, on peut citer la RN 15 reliant Tizi Ouzou à Bouira. Cette route a été obstruée par la neige au niveau du col de Tirourda. Les automobilistes étaient tout simplement obligés de rebrousser chemin. Le CW 253, reliant Tizi Ouzou à Béjaïa, était bloqué au niveau du col d'Ichelladhen. Il faut préciser que les pluies qui ont commencé à tomber, depuis 3 jours, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont créé des désagréments sur plusieurs axes routiers de la wilaya, notamment au niveau de la RN 12 reliant Draâ Ben Khedda à Tizi Ouzou et Tizi Ouzou à Azazga. Les pluies ont charrié plusieurs objets hétérodites qui se sont retrouvés entassés sur les routes rendant ainsi le déplacement des véhicules des plus difficiles. Un problème récurrent à chaque fois que le temps se gâte. Aussi, on a enregistré de nombreux accidents de la circulation durant ces dernières 48 heures, à cause de la chaussée glissante. On déplore malheureusement la mort de deux jeunes, dans la région de Boghni, à 40 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya. Les défunts, qui avaient un peu plus de 20 ans ont été victimes d'un accident de motocyclette avant-hier. Les habitants de la daïra de Boghni et de ses environs étaient sous le choc, après avoir pris connaissance de ce drame et la disparition des deux jeunes, à la fleur de l'âge.