C'est la pagaille totale dans le secteur du transport de la wilaya d'Annaba. Un secteur livré à la débandade. Des bus vétustes, des transports au-dessus de la loi. Deux facteurs ayant contribué à la détérioration de ce service public, devenu source de désagréments pour les usagers. Une situation, selon certains observateurs, induite par la libération de ce secteur névralgique aux acteurs privés. En effet, à l'instar des villes algériennes, après la dissolution de sa Régie municipale (Rmca), la ville d'Annaba n'a pas échappé aux effets négatifs générés par la libéralisation du secteur de transport et dont les effets demeurent à ce jour.

En témoigne l'anarchie pluridimensionnelle caractérisant ce secteur à Annaba. Un secteur répondant, uniquement, à la loi du gain au détriment de la sécurité de l'usager et son confort. La fièvre mercantiliste s'est accentuée avec l'extension de la wilaya à travers la création des nouveaux pôles urbains. En témoigne le nombre effrayant d'accidents de la route engendrés par ces «chauffards», notamment sur les grands axes routiers de la wilaya. Des dangers ambulants du fait que la plupart datent de 20 ans ou plus. Outre leur état externe obsolète, les passagers sont traités comme du bétail, en subissant la surcharge du bus ou du minibus. Dans certains cas, le chauffeur fait office de receveur!

Des chauffeurs et receveurs, dotés d'armes blanches, «vulgaires» dans le geste et dans le verbe. Souvent ayant des démêlées avec la justice, ces derniers «dégainent» au moindre malentendu. C'est la loi du plus fort avec un parc de plus de 400 bus et minibus. En somme, l'amélioration du transport public à Annaba passe en premier lieu par la révision des prestataires de ce service et les moyens de locomotion qui infligent aux usagers les pires des désagréments.