Un important programme a été élaboré par les services forestiers de Bouira, visant principalement à reconquérir et redonner vie aux surfaces végétales sérieusement affectées par les derniers incendies. Il s'agit essentiellement du reboisement des surfaces végétales ravagées par le feu depuis plus de 2 ans. L'opération qui s'est intensifiée en raison des incendies criminels de l'été dernier se poursuit toujours pour couvrir et planter une surface globale de 1000 hectares à travers les zones touchées par les feux. L'objectif de la direction des forêts consiste en le reboisement de quelque 900 hectares. Les zones concernées par ce programme de reboisement sont Ath Mansour, Tala Rana à Saharidj (est de Bouira), Dirah, Mezdour, Bordj Okhris (sud), Lakhdaria et Maâlla (ouest). La commune de Zbarbar ainsi que de Maâlla sont les zones les plus touchées par les incendies de l'été dernier, où les feux ont ravagé une importante superficie. Plus de 815 hectares de couvert végétal ont été décimés par les flammes. Par ailleurs, la Conservation des forêts de Bouira a organisé des opérations de volontariat avec le soutien de la société civile, en vue de réhabiliter les zones forestières affectées par les incendies. Trois conventions ont été déjà signées avec l'Association «El Amane», les Amis du malade, ainsi qu'avec l'Association des chasseurs de Lakhdaria pour mener des opérations de plantation et de suivi des superficies plantées.