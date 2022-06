Le renouvellement du Conseil de l'ordre de la capitale, samedi dernier, s'est déroulé, dans une atmosphère festive et bon enfant, malgré les éternels mécontents pour d'obscures raisons, au siège de la cour d'Alger, sise, esplanade Emiliano Zapata, au Ruisseau (Alger).

À vrai dire, ce fut une journée historique pour nos vaillantes «robes noires»! L'organisation frisait la perfection, le service d'ordre était souple; mais ferme et les opérations se sont déroulées dans le calme. Il faut tout de suite souligner que les jeunes «robes noires» ont pris les choses en main, très tôt, sans peur et sans reproche, afin que toute fausse manoeuvre ne leur soit imputée! Car, il faut dire aussi, que la jeunesse était avertie depuis fort longtemps que ces joutes étaient les leurs, et que les encadreurs n'étaient autres que les «enfants du bâtonnat d'Alger,» i.e. la locomotive du «train bâtonnat national.»

Les conseils qui ont déjà participé à plusieurs rendez-vous, des rendez - vous fraternels, amicaux et pacifiques, ont fait que durant toute la journée du samedi dernier, les jeunes étaient effectivement encadrés et très bien même, par les avocates et avocats chevronnés.

La qualité des candidats aussi a beaucoup joué en cette heureuse fin de week-end. Mes Baghdadi, Chaïb, Zeraïa, Lakhlef, Lakhdari, Abdelaziz Hamdani, Me Bouaïchaoui, Me Ould El Hocine, Me Tadjine, Me Djerboua, bonne chance pour les résultats de demain!