Notre «perle au palais» du samedi 4 septembre 2021, nous a valu des appels, des protestations, des SOS, émanant de citoyens noyés dans l'imbroglio de l'administration, en général, des services publics en particulier! Nous dénoncions l'attitude néfaste de la régie foncière de Miliana, dans l'aménagement, malgré la suspension par le wali de l'époque, en 2013, précisément, de blocs d'habitations dans l'aire réservée à la cité «les oliviers» sur les hauteurs de Miliana. Dimanche, Yahia R. un résident de la cité «les cerisiers», nous a saisi pour rappeler que leur cité, aménagée, il y a quelques années auparavant, a connu dans un passé récent, des fissures, dues à des travaux destructeurs, qui n'avaient pas lieu d'être!

Les citoyens de la millénaire Miliana, qui pleurent le sort qui leur a toujours été réservé, à commencer par le choix inexpliqué de Aïn Defla, comme chef-lieu de wilaya, n'ont jamais pu avaler le destin qui leur a été imposé par ceux qui n'ont jamais voulu l'essor de la voisine d'El Khémis! Lorsqu'on visite dans l'ensemble, la ville, on constate que les vieilles bâtisses de l'époque coloniale, sont mieux portantes que les récentes constructions!

Un désastre que seuls les vrais citoyens ressentent comme une mocheté qui n'a pas de nom! «Au lieu d'aménager des espaces verts, des aires de jeu pour les enfants, on préfère creuser, et toujours creuser, en vue de dresser des «tours» pleines de risques, quelquefois, sans études sérieuses, plans pensés et rigueur dans le suivi des travaux. Miliana, la belle, magnifique et incomparable mérite mieux!», déplore Kenza K. une lectrice de notre canard, révoltée contre le silence des autorités

locales.

«Le corona n'excuse pas tout! On se comporte comme si cette situation les a toujours empêchés de faire leur travail. Et dire que les prochaines échéances électorales, sont aux portes! Je ne pense pas que les gens, exaspérés, aient le coeur à se déplacer aux urnes.»

Cette citoyenne en pleine ire, a résumé la rancoeur, qui habite leurs esprits, en ces inattendus temps, mornes, écrasés par les grosses chaleurs, de pandémie, de laisser-aller et de hogra manifestes!