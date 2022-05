Me Mostefa Bouchachi, le fameux et sympathique, blond défenseur des droits de l'homme, est bien connu pour ce qui est de ses positions, claires et sans ambigüité! Cet enfant de martyr de la révolution du 1er novembre 1954, de Sidi Abdelaziz, (Jijel) n'a que des confrères et amis, dans la vie publique! Au hasard d'un procès en appel, lorsqu'il grimpe les marches de la cour d'Alger, sise au Ruisseau- boulevard Fernane-Hanafi, ne vous posez aucune question; Me Bouchachi est venu défendre, sa forte voix puissante et porteuse, en appui,à un prévenu! Il est important de préciser ce -si l'on peut s'exprimer ainsi-concept, car, ayant dans le sang, la défense des opprimés et des faibles, il ne peut souffrir de laisser un inculpé, un prévenu ou un accusé sans une grosse défense solide! Il va même plus loin dans sa réflexion, à propos des victimes: «En effet, je considère que toute victime a pour grand avocat, le représentant du ministère public, qui devrait être un bon magistrat à la hauteur, sur tous les plans! Donc, je ne vois personnellement, pas l'utilité de prendre la défense de quelqu'un qui a déjà un conseil de poids! Le tout, évidemment balancé avec un large sourire qui l'embellit, surtout que sa chevelure blanche argentée, est au vent, en ce cinquième jour de l'Aïd Esseghir 1443, où Me Bouchachi avait défendu un prévenu-détenu pour une sale histoire de vol, fait prévu et puni par l'article 350 du Code pénal Il fallait, ce jeudi, sauver le détenu qui se trouvait, dans de sales draps, évidemment! L'affaire est mise en examen pour la semaine prochaine.