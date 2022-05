Les travaux de réhabilitation de la RN12 reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l'Ouest du pays via la capitale, ont été, comme prévu, lancés, hier, mardi 10 du mois de mai. Cinq entreprises ont été retenues pour ce chantier qui a nécessité une enveloppe financière de deux milliards de dinars. Les travaux ont été lancés en présence du wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi et du président d'APW, Mohamed Klaleche. Sur les lieux, le chef de l'exécutif de wilaya a insisté sur deux points très importants, à savoir le respect des délais et la nécessité d'éviter la constitution des embouteillages à cause du chantier. Le trafic routier sur cet axe est très dense. C'est quasiment le poumon de l'activité économique de la wilaya de Tizi Ouzou.

D'ailleurs, hier, au lancement des travaux, beaucoup d'automobilistes se sont plaints du ralentissement de la circulation et n'ont pas hésité à se poser des questions sur la situation dans les jours et les semaines à venir. «J'espère que les pouvoirs publics ont pris les dispositions et les mesures nécessaires pour éviter que les chantiers ne créent des embouteillages», s'interrogeait un automobiliste venant de Boumerdès.

Toutefois, cette éventualité semble être prise en compte par les autorités via, notamment des déviations sur des points où il y a possibilité de réorienter le trafic vers d'autres issues. Des automobilistes que nous avons interrogés au niveau du carrefour de Tademaït ont, de leur côté, proposé cette option dans la mesure du possible et à condition que le détour à faire ne soit pas trop long. En tout état de cause, s'accordaient-ils à dire «ce désagrément en vaut vraiment la peine car la circulation sur ce tronçon est un enfer».

Cet axe routier reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Boumerdès et Alger a été grandement soulagé au lancement de la voie ferrée, il y a quelques années. Beaucoup de citoyens ont adopté ce moyen de transport rapide et paisible et ont abandonné la conduite sur cet axe très fréquenté par les poids lourds. Un dense trafic de poids-lourds engendré par une activité économique dépendante de la wilaya de Boumerdès et d'Alger.

D'ailleurs, l'occasion s'y prête pour évoquer le projet du port sec inscrit au bénéfice de la wilaya de Tizi Ouzou et qui a, hélas, été abandonné. Ce projet dont l'assiette a été réservée à Oued Aïssi a été largement souhaité par les opérateurs économiques de la wilaya car, expliquaient-ils, ce port sec devait leur épargner les frais et les retards dus au recours aux allers-retours vers la capitale. L'assiette réservée à ce projet a été réorientée pour servir de gare routière dans le cadre d'un plan de circulation qui a, d'ailleurs, vite montré ses limites. La réalisation d'un port sec soulagera et épargnera sans nul doute la RN12 des dégradations qu'il faudra traiter au prix d'importantes enveloppes budgétaires.