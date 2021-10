Le think-tank algérien, «Injaz el Djazaïr», a organisé, lundi dernier, au Centre international des conférences (CIC), à Alger (Club des pins), la 10ème compétition annuelle des jeunes entrepreneurs. Pour ce faire, le concours a adopté, pour la première fois, un nouveau concept de participation, (en présentiel et à distance) permettant à tous ceux qui s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat, d'assister à cet «événement phare» de l'année.

La compétition de cette année, organisée sous le patronage Yacine El Mahdi Oualid, ministre délégué auprès du Premier ministre, Chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, a été marquée par le soutien du secteur privé et du secteur public, notamment le sponsoring exclusif de Ooredoo Algérie qui a renouvelé, pour la 10ème année consécutive, son engagement à soutenir les jeunes entrepreneurs algériens.

Dans son allocution d'ouverture, le président de Injaz El Djazaïr, Ali Azzouz, a salué l'innovation des jeunes étudiants et la qualité des projets qu'ils ont présentés. Il a souligné l'importance d'associer tous les acteurs afin d'accompagner le plus de jeunes possible dans la création d'entreprises et apporter ainsi une valeur ajoutée notable à la sphère économique nationale. Dans son message aux lauréats, le directeur général de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a déclaré que Ooredoo réitère son engagement dans le développement de l'esprit entrepreneurial et l'encouragement de l'émergence des jeunes talents algériens. À l'instar de nos programmes iStart, tStart et Oobarmijoo, la compétition de Injaz El Djazaïr vise à aider les jeunes Algériens à concrétiser leurs projets et Ooredoo y contribue à travers son expertise internationale et son savoir-faire technologique. Ooredoo poursuivra ses initiatives portant sur la promotion des compétences locales et pour le renforcement de l'écosystème digital national». Pour sa part, la directrice exécutive de Injaz El Djazaïr, Leen Abdel Jaber, a félicité tous les participants à cette édition, leurs coachs bénévoles, venant des secteurs privé et public, mais aussi le soutien continu du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et des établissements universitaires, d'accompagner et former les jeunes.

Près de 1 500 étudiants de 35 wilayas différentes ont participé à cette 10ème édition du concours, qui coïncide avec la célébration du 11ème anniversaire de Injaz El Djazair lequel a accompagné plus de 74 000 jeunes à travers plusieurs universités et écoles supérieures.

Ces étudiants ont bénéficié, au cours de ce programme, de l'encadrement de 40 bénévoles experts afin d'assurer un environnement de travail adéquat pour les participants, rendu difficile en raison de l'extension de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises. Lors de cette édition, ce sont au total 35 équipes qui ont été constituées, dont 14 jeunes entreprises finalistes qui ont soumis leurs projets et ont été évaluées, sur plusieurs épreuves, par un jury constitué de professionnels venus de divers horizons du monde de l'entrepeuneuriat et des TIC.

Le lauréat de cette édition participera à la compétition régionale de Injaz El Arab, prévue en novembre prochain, dont Injaz El Djazaïr, qui fait partie du network regroupant 14 pays de la région Mena (Miffle East North Africa).

Durant cette cérémonie, dont le sponsor exclusif est «Ooredoo», les prix suivants ont été décernnés:

Prix de la meilleure entreprise: PowerSeek

Prix du meilleur produit de l'année: Yuklin

Prix du meilleur impact sociétal: Synapse

Prix d'Ooredoo: PowerSeek

Prix du choix du public: Jobya