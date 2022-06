Avoir un logement à soi est, aujourd'hui, un rêve à Constantine. Même avec l'aide de l'Etat, il est pratiquement impossible pour un salarié de s'offrir le luxe d'un logement. D'une manière générale, les prix moyens annoncés à la vente d'un logement collectif de 83 m2 se situent entre un minimum de 38 000 dinars/m2 et un maximum de 195 000 dinarsm2. La crise du logement à toujours constitué une préoccupation majeure en Algérie d'où l'intervention de l'Etat pour absorber cette crise, en innovant à chaque fois. Des logements sociaux aux logements participatifs. Il s'agit de la construction de logements conventionnés par l'Etat avec des prix qu'on avance, comme étant abordables pour les citoyens aux revenus moyens tel que le LPA. Ce sont des logements neufs réalisés par un promoteur qui se tient à une certaine spécification technique conditionnée par un montant bien défini. Ce type de logement est destiné aux ménages dont les revenus sont inférieurs ou du moins égaux à six fois le salaire national minimum garanti. Néanmoins, cela reste cher pour ces mêmes ménages car les prix demeurent inaccessibles pour certains, notamment ceux qui habitent les grandes villes comme Constantine. À titre d'exemple, les appartements du type F2 sont à plus de 2500000 DA. Les F3 sont à 3 500 000 DA. Les F4 à 4 400 000 DA, alors que les F5 sont d'une valeur de 5 400 000 DA. Pour acquérir à Constantine, à titre privé, une surface habitable, cela vaut minimum 80000 DA le m2 et au maximum 170 000 DA. Ainsi, pour apprécier ou évaluer l'accessibilité d'un logement à Constantine, d'une façon particulière et en Algérie de façon générale, on considère un salaire moyen de 41000 DA pour un salarié unique. Le nombre d'années nécessaires pour l'acquisition d'un logement est de 15 ans pour le collectif et de 39 ans pour l'individuel. Du temps de la pandémie de la Covid-19, le marché de l'immobilier à certes, connu une crise, Cela se traduit par un recul significatif des transactions immobilières. Selon des experts du secteur, celles-ci ont chuté de 70% au courant de 2022, néanmoins, actuellement, les prix sont plus importants. En effet, c'est là le reflet de la mercuriale, ces derniers temps. C'est une période de prix record reconnaissent des spécialistes pour tous types de logements. Ceux-là même qui sont soit des spécialistes de l'immobilier et soutiennent que le prix d'une maison en 2022 a franchi le seuil de 19,5 millions de centimes le mètre carré,tandis que celui d'un duplex atteint environ 25 millions de centimes le mètre carré (m2). Ils affirment, par ailleurs, qu'un appartement F3 se facture actuellement à plus de 2millions de dinars algériens. Cela est dû, selon eux, à l'augmentation des prix des matériaux de construction dont le fer qui a connu une hausse évaluée à 50%. Autrement dit, le prix d'un appartement en vente a doublé au même titre que la location. L'incohérence intervient lorsque le logement à vendre ou à louer n'est pas une construction nouvelle; pourquoi alors augmenteré les prix de l'immobilier? Ce sont les aléas du marché et la loi des spéculateurs de l'immobilier!