Les poursuites judiciaires contre de grands et dévoués commis de l'Etat, qui sont tombés facilement durant les deux décennies passées, dans le favoritisme, le clientélisme, le copinage, les connaissances, les pistonnés et autres chanceux, bénéficiaires, qui d'immenses lots de terrains, qui de nombreux logements, ou d'indus avantages qu'ils n'auraient jamais délivrés, au nom, de, nous ne savons plus, à quel «saint», nommer. Qui osait dire non, aux puissants gouvernants de l'époque?

Les demandes émanaient du cabinet présidentiel, ou ministériel, ou même des partis influents de l'époque! Les walis par exemple sont poursuivis pour des faits, au moment où ils étaient en poste dans la wilaya incriminée! Seule, la compétente et intègre Yamina-Nouria Zerhouni, une «wali» hors pair, a fait l'objet, d'une injuste interpellation, d'un terrible jugement, et grâce à la justice, elle avait été relaxée, par la cour d'Alger, puis réhabilitée. Elle a été réhabilitée, comment? À sa manière: qu'on la laisse désormais tranquille, retraitée, chez elle, où elle ne reçoit plus que des proches, dignes compagnons fidèles et compatissants, pour tout le mal qu'on lui avait fait. C'est difficile à avaler, mais Yamina-Nouria Zerhouni n'est pas prête à oublier ni à pardonner à tous ceux qui ont été à la base de ses évitables ennuis! Oui, elle n'avait rien à se reprocher, ni à déclarer, sinon son incommensurable amour pour le pays, pour lequel elle avait tout donné, y compris sa liberté! Il en est de même pour d'autres walis, dont le premier crime est d'avoir été nommé dans une wilaya où il y avait de farouches et rapaces de la pire espèce! Nous les avons tous connus, au boulot, Et n'avaient nullement la tête de trafiquants! Mais, le phone, les pressions, les interventions ont fait le reste! Moussa Ghelaï, aura été le dernier wali de Tipaza contre qui le procureur général, avait requis sans état d'âme, 7ans d'emprisonnement ferme, pour des faits de corruption, alors qu'en première instance, au tribunal de Sidi M'hamed-Alger, il avait écopé, en août 2021,d'une peine d,emprisonnement ferme de 3 ans pour «abus de fonction», ce qui n'arrange nullement les affaires de ce wali, vraisemblablement, «maudit» pour amasser de telles inculpations! Pour les magistrats appelés à juger ces inculpés d'un autre calibre qu'on n'aurait même pas convoqués, il y a un peu plus de 2 ans! Les procès qui arrivent, seront plus faciles à traiter car les jeunes magistrats du siège sont mieux armés pour ne pas avaler n'importe quoi! Nous verrons bien les procès à venir, et foi de vieux chroniqueur, qui a usé le fond de ses pantalons sur les bancs, nous pouvons vous assurer que les débats seront d'une netteté irréprochable, avec des juges de la trempe de...