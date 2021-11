Décidément, il a fallu attendre que les habitants d'Annaba interpellent le journal L'expression, pour revendiquer leur droit au tramway comme toutes les autres wilayas du pays. Au lendemain de la publication de l'article sur les colonnes du journal, on apprend que les députés de cette wilaya oubliée ont, lors de leur intervention au Parlement, interpellé Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre, ministre des Finances, ainsi que les membres du gouvernement, sur la nécessité de trouver une solution aux problèmes dans lesquels se débat la wilaya. Au titre de leurs interventions, les représentants d'Annaba à l'APN, ont demandé la levée du gel du projet de tramway. Les porte-paroles des Annabis à l'Assemblée populaire nationale ont expliqué que le tramway est, aujourd'hui, une urgence pour décongestionner la ville d'Annaba qui ouvre droit à l'équité dans la modernisation et le développement, tout autant que les autres wilayas du pays. Il est à souligner qu'en dépit de la mise en service de nouveaux ponts et échangeurs, la circulation routière demeure un casse-tête chinois pour les automobilistes. Notons que plus de 130 000 véhicules traversent quotidiennement cette ville cosmopolite, provoquant, aux heures de pointe, d'énormes bouchons, causant des désagréments aux conducteurs qui subissent chaque jour les affres d'une circulation étouffante. Par ailleurs, et dans la lancée de leur intervention, les députés de la wilaya d'Annaba, ont soulevé d'autres revendications, dont celles relatives au logement. Les représentants de la population annabie au Parlement ont, également, soulevé la subsistance des problèmes dans cette wilaya, notamment en matière de logements. En ce sens, ils ont demandé au ministre de l'Habitat, un autre quota de logements sociaux. S'agissant de la formule rurale, les parlementaires ont souligné que la wilaya d'Annaba a été éliminée de ce segment, en dépit de la disponibilité, ont-ils noté, de l'assiette foncière. Par ailleurs, les représentants du peuple ont également insisté sur l'impérative insertion des contractuels dans des postes permanents. Autres projets placés en stand-by, qui ont été soulevés devant le Parlement, celui de l'extension du port marchand d'Annaba, la station de dessalement et le projet de l'autoroute reliant Annaba à Ain El Berda. Au volet développement des institutions économiques, les représentants de la wilaya d'Annaba n'ont pas omis d'attirer l'attention du Premier ministre, ministre des Finances et des membres du gouvernement sur le statut d'Annaba, en tant que wilaya industrielle et économique. Ont été au centre des préoccupations, les deux entités de renommée nationale, continentale et mondiale, le complexe Sider El Hadjar et Fertial en l'occurrence. Le sport a été l'autre point soulevé, celui de la réhabilitation du stade du 19 Mai 1956. Une structure sportive d'envergure qui, selon les intervenants, n'a enregistré aucune opération de réhabilitation depuis plus de deux décennies. En somme, c'est un état général et détaillé de la situation de la wilaya d'Annaba, dont le tableau dressé par les députés, qui renseigne sur la marginalisation de la quatrième ville d'Algérie, aussi bien par ses responsables locaux que par ses gouverneurs dans l'Etat.