S'il y a une personne qui le représente dignement, c'est bien Karim Khima, un passionné de la nature et protecteur invétéré de l'environnement. Il est de cette race de jeunes militants écologistes, qui ne lâchent pas prise dans un combat aux multiples adversaires. Des promoteurs aux appétits voraces, des squatteurs sans foi ni loi et une administration sans vision, qui patauge dans une bureaucratie à vous décourager, tout un front hostile à la nature et ses défenseurs. C'est dans ce milieu que Karim Khima évolue avec ses camarades, tous aussi passionnés que lui pour protéger un tant soit peu ce qui reste de l'environnement, de la faune et de la flore, face à l'ennemi humain, hypocrite, sans état d'âme, capable de nuire à l'autre pour arriver à ses fins. Ensemble, ils ont créé l'association «Ardh» pour la protection de la nature et l'ADN (Association pour le développement de la nature). Ils se sont inscrits dans les réseaux nationaux et internationaux comme le réseau «mer» Méditerranée, échange et réciprocité Depuis, ce combat sans fin, il en a fait sa raison d'être. Cet écologiste, ce passionné pour la protection de notre cadre de vie poursuit son combat malgré les menaces, les intimidations et le harcèlement judiciaire, qui n'ont pour but que de lui faire peur, le faire reculer, le réduire au silence. C'est sans compter sur sa détermination à aller de l'avant car comme il le disait: «Ça vaut vraiment le coup.» Connu pour ses positions engagées en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la région, ainsi que sa lutte contre les promoteurs immobiliers et la mafia du foncier, Karim Khima est poursuivi dans de nombreuses affaires.

Il dénonce les promoteurs comme il dénonce la complicité des autorités locales et le squat du foncier. Sa spontanéité à réagir contre tout ce qui porte préjudice à travers des actions de protestation, mais également des initiatives, des campagnes de nettoyage des sites et des cours d'eau, avec beaucoup d'autres militants, font de plus en plus reculer les squatteurs et les projets de constructions illicites qui ravagent le littoral boisé de Béjaïa, avec tout ce que cela comporte comme atteintes au patrimoine naturel, culturel et historique de «la ville aux 99 savants», durant son âge d'or. L'éveil pour la défense de la nature et contre les ravages dont se rendent coupables certains individus, remonte à quelques années.

Depuis, Karim Khima et ses camarades militants se trouvent au-devant d'une démarche sans relâche, par des sit-in et des correspondances interpellant les autorités concernées. Ce groupe de militants, qui n'en finit pas de s'attirer la sympathie des citoyens de la ville, mais également la colère des promoteurs et des squatteurs, s'informe des nouveaux projets et mobilise vite des habitants et des sympathisants, dès qu'il y a véritablement menace, car la lutte est menée pour les générations montantes.

En douceur et calmement, ces militants expriment, alors, leur désaccord pour tel ou tel projet et finissent souvent par faire reculer les menaces et le danger qu'encourent les espaces verts de toutes sortes.