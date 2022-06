Un monde fou de votants avait été enregistré à la clôture du scrutin! Ce monde l'avait été, par la massive participation des jeunes! Rien à voir avec les élections passées. Si les feus bâtonniers Amar Bentoumi, Mohand Arezki Ablaoui, Tayeb Belloula et même Yahia Bouamama, étaient de ce monde, ils auraient été heureux de la participation des jeunes, et rassurés que la relève était plus que jamais prête à relever tous les défis de l'heure et ceux qui attendent au virage, les avocats, qui n'ont connu que des coups «vaches» de la part de qui vous savez. Demandez donc au valeureux bâtonnier sortant, Abdelmadjid Silini, ou encore à Me Noureddine Benissad, et vous serez édifiés! Ce qui ne signifie nullement que les anciens se soient retirés- sur la pointe des pieds - de ce monde à part -, qu'est le bâtonnat!

Attention, ne pensez pas une seconde que cette journée aura été facile. Loin de là!

Deux mondes se sont déplacés pour élire le Conseil de l'ordre de demain, et ici, les jeunes ont, sans tambour, ni trompette, «sonné» le rassemblement de tous ceux qui veulent un profond changement!

Une chose est certaine: c'est la fin de voir le bâtonnat qui, à un moment donné, avec les multiples problèmes posés par les parties qui n'auraient jamais tenté de sales coups «C'est une journée historique. C'est la fin pour quelques membres qui ne se sont jamais manifestés, durant le mandat passé qui a été prolongé, pour les raisons que toutes les personnes connaissent! Ça suffit, l'heure est au grand changement! Plus de place à la solidarité sans faille des «robes noires». C'est, si l'on peut l'écrire, du: «chacun pour soi, et les élections, pour tous»! Les sentiments ont été abandonnés à l'entrée de la cour d'appel, du «Ruisseau»!

Il fallait voir ce brave Me Mouloud Boubekeur, venu vers les 10 h, faire son devoir de votant. Ou encore ce jeune et décidé Me Amine Benkraouda, discret, jaloux de son vote utile.

Sa maman, elle, s'est surtout souvenue des confrères disparus. Elle s'est rappelé la pas lointaine disparition de feue Me Fatima Chelouche- Belgacem, et ses courses effrénées dans tous les sens, les journées passées, du renouvellement des membres du Conseil de l'ordre!e!