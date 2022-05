Les services de la Protection civile ont repêché les corps sans vie de deux personnes noyées portées disparues à la plage de «Bider» relevant de la commune de M'cirda Fouaga (Tlemcen), a indiqué, hier, dans un communiqué de la direction de la Protection civile de la wilaya.

Les corps sans vie des deux personnes, âgées de 34 et 52 ans, ont été trouvés vendredi soir après une opération de recherche au large des côtes. Elles ont été victimes d'une noyade en compagnie d'une autre personne qui a été secourue, selon les mêmes services. L'opération de recherche a été effectuée par les agents de la Protection civile, en coordination avec les garde-côtes de Tlemcen et pour laquelle tous les moyens nécessaires ont été déployés, a ajouté la même source. Les corps des noyés ont été évacués à la polyclinique de la commune de Marsat Ben M'hidi.

L'opération de recherche a été lancée, vendredi à la plage de «Bider». L'accident s'est produit lorsque trois personnes se baignaient au niveau de cette plage et se sont noyées, ce qui a nécessité une intervention pour sauver l'une d'entre elles. D'autre part, cinq autres personnes, âgées entre 14 et 42 ans, ont été secourues, vendredi, de la noyade au niveau des plages de «Moscarda 1» et «Moscarda 2» dans la commune de Marsat Ben M'hidi, et ont reçu les premiers secours.