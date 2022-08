À près de quatre vingt ans, le célèbre bâtonnier de Blida, Moustafa-Farouk Ksentini, reste remarquablement lucide, et prêt à toute réplique lorsque l'intervieweur qui se trouve en face de lui, veut aller vers la diffamation. Le célèbre bâtonnier de Blida n'est pas facile à avoir, lors d'interviews accordées à de jeunes journalistes très mal documentés, ou mal informés sur la valeur réelle de cet avocat, nationaliste, compétent. «À tous ceux qui veulent avoir par la roublardise, et la ruse, le bâtonnier M.F. Ksentini, doivent se lever très tôt, partir plus tôt que prévu, être là avant lui, prévoir ce que lui, a déjà mis en place pour un tel rendez-vous, et surtout, se préparer aux «non» catégoriques, lancés par Farouk, je leur conseille de bien se conduire face à cet homme de droit, qui ne dit jamais un mot de travers!» avait déjà averti son ami d'enfance et confrère, Me Hadj Rachid Morsli, qui n'aimait pas que ses confrères soient trainés dans la boue! Des décennies durant, le batonnier de Blida a toujours essayé de rester égal à lui-même. Les connaissances qu'il s'est construits, lui ont servi dans son métier. Il ne voulait jamais accorder de crédit à quiconque, tentait de toucher à la «robe noire»!

En 200O, feu Me Chabbi Benouaret, était venu le voir pour redresser un tort causé par Abdelhafidh Moustiri, alors très puissant procureur général près la cour de Blida: «Bâtonnier, je viens d'être informé que le procureur général a rédigé un rapport «égorgeant» à l'encontre de Med Mounir Larbaoui, le jeune président de la chambre pénale de Blida, accusé par le parquetier de corruption, soulignant au passage que c'était sur une sèche dénonciation émanant de vous, le bâtonnier, en personne! Alors, de deux choses l'une: c'est vrai et alors là, je n'ai rien à dire de plus, ou c'est faux, et le bâtonnier que vous êtes, êtes obligé d'apporter le plus vif démenti au ministre de la justice!» Là, Ksentini, fixa un bon moment le confrère effrayé par l'info, puis déclara d'un trait: «Ecoutez, cher confrère, vous ne me connaissez pas très bien. Je ne juge jamais les gens, encore moins, les juges! Je n'ai rien écrit au procureur général. Il ne s'aventurera jamais à diffamer quiconque, encore moins le bâtonnier que je suis! Je vais adresser une correspondance au ministère, et laver le magistrat mis en cause par, certainement, la rumeur!» Quant à ceux qui veulent avoir le vieux malin de Ksentini, qu'ils se rassurent.

Amener ce renard sous des lumières feutrées, et lui demander d'ouvrir la «boîte noire» des gens des régimes fréquentés à un moment de sa vie, c'est aller trop vite en besogne, et tous ceux qui s'aventurent sur ce terrain «glissant», perdent le nord!

Le bâtonnier de Blida est un homme dans le sens le plus propre du terme!