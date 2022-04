La direction de l'action sociale et de la solidarité de Bouira, bien avant le début de ce mois, a versé la totalité des primes de 10 000 DA, spéciales Ramadhan. Le directeur de la solidarité fait état de 58294 inscrits et un montant de 31 MDA des fonds de la solidarité déboursé. Les fonds des collectivités locales, à savoir les Assemblées populaires communales et la wilaya se sont chargées du reste.

En plus des aides financières aux nécessiteux, comme chaque année durant ce mois sacré, une réflexion particulière également est consacrée aux routiers. Il est bon de rappeler que pendant le Ramadhan les restaurants et autres motels prennent congé, ce qui implique l'inexistence presque totale de toute prestation de restauration, notamment de part et d'autre des routes et autoroutes. À cet effet, les services de la wilaya ont délivré pas moins de 35 autorisations d'ouverture de restaurants Er Rahma, aussi bien au bord des axes routiers principaux qu'à l'intérieur des villes, là, des repas à emporter sont servis à domicile pour les familles les plus démunies. Ces mêmes restaurants sont gérés par les acteurs du mouvement associatif, grâce aux contributions des bienfaiteurs. L'on peut citer la contribution des Scouts musulmans algériens. Mourad Tobal, des scouts de Bouira parle de pas moins de 600 repas servis quotidiennement. En collaboration avec le Croissant-Rouge algérien et aussi parfois avec l'APC de Bouira,cinq restaurants sont ouverts en ville et sur le bord des Routes nationales, à savoir au centre-ville de Bouira, à la gare routière Kedou de Sour El Ghozlane, au centre- ville d'El Hachimia, à la ville de Aïn Lahdjer et enfin au bord de la Route nationale numéro 18 où des repas à emporter sont destinés aux passagers. À vrai dire, durant ce mois c'est presque toute la société civile qui se met en branle pour apporter du confort aux nécessiteux. Egalement, la contribution des particulier n'est pas de moindre importance, à l'aide de leurs propres fonds, plusieurs personnes à situation financière plus ou ² moins confortable, ont mis la main à la poche, des centaines de couverts à emporter ou servis à table sont préparés au quotidien et bien entendu pour réaliser toutes ces prestations et services, ils sont assistés par des jeunes bénévoles ou des membres de diverses associations.

En parallèle de cet élan de solidarité impressionnant, il est tout à fait désolant de constater certaines pratiques, malheureusement immorales et décevantes. Il s'agit du gaspillage à outrance remarqué par les services de l'entreprise Nadif chargée entre autres de la récupération des déchets ménagers. Fares Mordjani cadre dans cette entreprise fait savoir que comparativement aux journées d'avant -Ramadhan, pas moins de 20 tonnes de plus de déchets au quotidien sont jetés dans les poubelles. «Les ménages exagèrent dans leurs commissions» s'exclame-t-il. Le même responsable affirme que de grandes quantités de produits alimentaires sont gaspillées, notamment du pain et des fruits et légumes. Aussi, de grandes quantités de fruits et légumes non vendues sur le marché finissent dans les poubelles. Là, il faudrait interpeller la conscience de tout un chacun à user du bon sens et à être rationnel dans ses achats.

S'agissant du volet ambiance ramadhanesque, le Daaas nous apprend que des programmes spécifiques sont arrêtés en collaboration avec les directions de la culture et des affaires religieuses en vue d'organiser des soirées conviviales au profit des résidents des maisons de vieillesse et des enfants de la pouponnière. Aussi, il y'a l'installation de cette commission spéciale constituée des agents de la santé, du commerce, de la solidarité et autres membre en rapport avec la santé et l'hygiène et sécurité.Cette commission effectue des contrôles systématiques de tous les endroits de restauration et aussi, ses membres se déplacent dans les zones reculées afin de sensibiliser les personnes âgées ou malades chroniques de la conduite à tenir en cas de désagrément dû au jeûne, des outils de mesure de la tension artérielle et de la glycémie sont d'ailleurs distribués gratuitement. Là, il est bon de rappeler que Lekhal Ayat Abdessalam, le wali de Bouira a, dans toutes ses communications, insisté à ce que tous les secteurs et acteurs concernés par la prise en charge de la cité et des résidents durant ce mois, le fassent avec la plus grande attention. D'ailleurs,

Le wali, lui-même effectue des visites inopinées dans les marchés et aux restaurants Er Rahma «pour tout constater de visu» dit-il et d'ajouter «tous ces braves bénévoles qui consacrent leur temps ou leur argent au profit des nécessiteux, sont à encouragés et à honorer, c'est noble ce qu'ils sont en train de faire».