Le projet du dédoublement de l'axe routier reliant la wilaya de Béjaïa à celle de Sétif refait surface. Longtemps mis aux oubliettes, ce projet prend de nouveau forme à la faveur du déplacement du wali de Béjaïa accompagné du président de l'APW. Il a été question d'une concertation avec les élus locaux des communes concernées sur les voies et moyens de relancer ce projet La RN 9 reliant Béjaïa à Sétif sera concernée par un projet de dédoublement qui prolongera la configuration actuelle jusqu'aux limites de la wilaya de Sétif. Un chantier d'évitement de la ville de Kherrata est déjà opérationnel depuis quelques années. Très attendue par l'opinion comme solution de long terme au problème de saturation de la RN 09, le directeur du bureau d'études chargé d'étudier le dédoublement de la Route nationale n°09 dans sa partie qui s'étend de la commune de Souk el-Ethnine jusqu'aux frontières de la wilaya de Sétif, a été sollicité pour la consultation des maires concernés par ce projet, les élus locaux, ainsi que les ingénieurs techniques spécialisés dans cette étude. Dans son intervention, après avoir écouté une présentation détaillée sur ce projet, le chef de l'exécutif de la wilaya a souligné la nécessité d'accélérer les démarches administratives liées à ce projet et de lancer les travaux. Lors d'une précédente visite au niveau du mégaprojet d'aménagement des gorges de Kherrata, le wali a donné les mêmes instructions. Bien que débarrassé de toutes les contraintes financières, techniques, organisationnelles et administratives qui entravaient le bon déroulement du chantier sur les différents ouvrages, le taux d'avancement est seulement de 75%.

Le projet a été lancé, pour rappel, vers l'année 2015. Sur place, le chargé de suivi du projet au niveau de la direction des travaux publics, ainsi que le directeur de la société turque,M. Ozgun, supervisant les travaux, ont fait un exposé sur l'avancement des travaux du projet d'importance économique, touristique et historique. L'achèvement des tunnels inscrits dans le cadre de ce projet étant terminé, le taux d'avancement pour la réalisation des installations techniques a atteint 85%. Quant à l'avancement des travaux routiers, le taux s'établit à 40%. Le taux d'avancement pour la réalisation d'un pont de 350 mètres au niveau de la Source Bleue a atteint 65%. Il est question désormais de l'ouverture des derniers kilomètres à la circulation dans les meilleurs délais. Pour l'administration, ce projet permettra de fluidifier la circulation entre la wilaya de Béjaïa et celle de Sétif sur la RN9 et améliorer le déplacement des marchandises à partir du port de Béjaïa surtout.

L'achèvement de ce projet est primordial. Il permettra de passer au second programme qui est la réhabilitation et la mise à niveau de l'ancien tunnel de Kherrata, long de près de 7 kilomètres, qui souffre de manque d'aération et de lumière et dont les parois sont complètement lézardées par endroit.