Normalement, tout procureur qui apprend un trouble à l'ordre public, son devoir premier est de s'autosaisir de l'affaire et de déclencher l'action publique au nom de la société. Mais allez le faire incruster à un parquetier à qui on a appris à s'adresser d'abord à la tutelle où il y a immanquablement un gardien du temple pour cela et qui trouvera toujours un moyen diabolique pour s'opposer à la noble suggestion!

Pourtant, nous sommes prêts à jouer nos honoraires du seul fait que depuis plus de 19 mois, date d'installation de l'enfant chéri de la magistrature, en l'occurrence le «Spartacus» Belgacem Zeghmati, qui n' a pas que des fans prêts à le suivre dans ses idées, en avance sur leur temps. Il n'a eu de cesse de rappeler que si le juge du siège, est, par la force de la loi, indépendant, le procureur, est, lui, dépendant du ministre de la Justice, donc de l'Exécutif.

Et c'est là tout le mal qui ronge à tort, la justice! Vous pensez bien qu'il y a toujours un «sot fini» pour intervenir, et le comble est là, et s'opposer au juge du siège, seul maître à bord pour ce qui est des sentences! C'est sûrement avalable, surtout si ce magistrat n'a point de personnalité! Le citoyen, lui, reste, dans ce cas, dans l'expectative! C'est pourquoi un justiciable crie victoire lorsque la justice lui rend tous ses droits, mais il ne le criera jamais publiquement.

Le verdict en sa faveur, il rentre chez lui, s'enferme et motus bouche cousue en oubliant totalement les bienfaits du verdict. Par contre, celui qui est débouté, va crier sur tous les toits de toutes les artères, avenues, boulevards rues, ruelles et impasses, à l'injustice! Allez comprendre quelque chose dans tout ce méli-mélo!