Gaspillage, baisse de productivité et absentéisme dans une totale impunité, nervosité...si ce n'était que ça, cela passerait pour une normalité qui caractérise, déjà un peu, les Méditerranéens. Mais le plus grave, ce sont les méfaits qui s'invitent avec force pendant ce mois sacré accompagnant la bigoterie affichée par la majorité des jeûneurs. Face à ce constat, quelle serait la signification du mois de Ramadhan? Tout, sauf celle du jeûne proprement dit avec toute sa signification coranique. Que l'on juge! La police judiciaire de Béjaïa a réussi à traiter pas moins de 341 affaires pénales, dans lesquelles 378 personnes étaient impliquées dont 57 placées sous mandat de dépôt. En outre, 40 autres affaires liées à des crimes ont été examinées et impliquant 51 personnes dont quatre femmes et un mineur. Il a été enregistré aussi 65 affaires liées à des crimes contre l'argent et les biens, impliquant 70 personnes, dont quatre femmes et un mineur avec au bout 16 d'entre eux ont fait l'objet d'un mandat de dépôt Toujours à propos des activités du même service, 142 affaires liées à des crimes et délits contre des personnes ont été traitées. Sur l'ensemble des personnes impliquées, on note 15 femmes. Au chapitre trafic de drogue et de stupéfiants, la police a eu à intervenir dans 72 dossiers sanctionnés par l'arrestation de 97 personnes pour commercialison et détention de stupéfiants et de substances psychotropes. Sur ce global impliqué, 30 personnes ont fait l'objet d'un mandat de dépôt. Une partie a bénéficié de citation directe à l'audience tandis que d'autres ont vu leurs dossiers confiés à un juge instructeur. Ces affaires ont permis la saisie de 1,1 kg de kif traité et de 2859 comprimés hallucinogènes de divers types.

Concernant les atteintes à la moralité publique, 14 personnes, dont six femmes adultes ont été impliquées dans sept dossiers traités par les services de police de Béjaïa. Deux d'entre elles ont fait l'objet d'un mandat de dépôt, les autres ont vu leurs dossiers transmis au juge pour instruction. Sur le plan des affaires économiques et financières, huit dossiers impliquant 12 personnes ont été enregistrées. Quatre d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt. À noter enfin l'enregistrement de sept dossiers liés à la cybercriminalité. Danbs ce domaine, huit personnes y sont poursuivies. Si on considère toutes ces affaires traitées par la sûreté de wilaya, sans compter évidemment celle relavant du secteur de la Gendarmerie nationale, on est tenté de croire que quelque chose ne va pas dans la société livrée à des spéculations de tous genres qui rendent le besoin d'argent des plus accrus. Selon les services de police, la délinquance en tous genres prend des proportions inquiétantes durant le mois de Ramadhan. Ce mois sacré, qui reste le signe d'une consommation dépassant tout entendement, est une aubaine pour les commerçants véreux qui, face à la demande importante, ne se gênent pas de fourguer n'importe quoi aux consommateurs. Gagnés par la fièvre des dépenses et des achats, les consommateurs ne se soucient peu de la qualité des produits achetés et s'orientent souvent vers les produits peu chers. Et les commerçants en profitent comme en témoignent ces multiples saisies de viandes blanche et rouge avariées. C'est au quotidien que les camions transportant ces viandes sont interceptés par la police et la gendarmerie.