L'huile, la semoule, le lait en sachet et d'autres produits soumis à la spéculation ces derniers mois, sont largement disponibles à Béjaïa. La lutte sans merci menée par les services de sécurité, tous corps confondus et la main de fer de la justice ont dissuadé plus d'un à «investir» dans ce créneau illégal mais porteur pour les commerçants

malintentionnés. La spéculation sur les produits de large consommation a laissé des traces chez les ménages qui enregistrent enfin une accalmie marquée par le disponibilité de tous ces produits, avec en sus la disparition des chaînes devant les commerces et autres supérettes. L'interpellation, l'arrestation de nombreux spéculateurs et leur condamnation à de lourdes peines de prison ont fini par porter leurs fruits. Hier, le marché s'est singularisé, à Béjaïa par une stabilité des prix et une disponibilité des produits, au niveau de tous les commerces du chef- lieu. Même ceux habitués aux longues chaînes, notamment pour le lait en sachet, fonctionnent le plus normalement du monde. Chez les détaillants, le lait, la semoule, la farine, l'huile de table et le sucre sont disponibles sur les étals. «Quand on veut, on peut», commente ce père de famille, qui fait allusion à la volonté des autorités de mettre fin à ces dysfonctionnements. «Les pouvoirs publics doivent maintenant s'intéresser à ce qui se passe sur la marché des viandes et du poisson», estime cette ménagère, qui souligne que «la spéculation bat son plein aussi dans le secteur des viandes». Les services de sécurité sont appelés à agir afin de déterminer où est la faille qui fait qu'aujourd'hui les viandes rouges et blanches ainsi que le poisson sont hors de portée des bourses des ménages moyens. Dans ce quartier populaire de la ville de Béjaïa, un commerçant affiche un large sourire. Lui qui était habitué à une grande pression chaque matin, sur les produits de large consommation, semble satisfait.

«Jusqu' à il y a quelques jours, la pression était très grande sur notre activité et j'étais contraint parfois d'embaucher des ouvriers supplémentaire pour faire face à la désorganisation», nous dit-il, avant d'inviter les consommateurs à la modération quant à l'achat de ces produits.

«Les produits sont disponibles et rien ne peut justifier l'achat de grandes quantités de produits afin de s'approvisionner», estime-t-il, allusion faite à ce fléau qui est également à l'origine des pénuries. Dans les commerces de la ville de Béjaïa, les produits de première nécessité sont disponibles, mais également à la portée du citoyen, avons-nous constaté

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement à l'endroit des spéculateurs se sont soldées par une stabilité du marché jamais connue depuis quelques mois. Et c'est tant mieux, estiment beaucoup de consommateurs interrogés à ce sujet. Ces derniers espèrent que la situation demeurera stable, d'autant plus que le mois sacré pointe le nez.