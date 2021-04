En effet, la cérémonie de remise des prix qui se tient traditionnellement le mois d'octobre de chaque année, a été repoussée à une date inconnue au motif que cette maladie laissant ainsi le suspense se prolonger. Toutefois, ce ne sera plus pour longtemps car l'Assemblée populaire de wilaya, organisatrice de l'évènement, vient d'annoncer que la cérémonie de remise des consécrations de cette 8ème édition se tiendra lundi 12 avril prochain au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine. À noter que ce concours connaît un engouement sans précédent des villages. La participation s'intensifie d'année en année. Aujourd'hui, à la huitième édition, les organisateurs ont relevé un nombre de localités qui ont finalisé leurs dossiers au nombre de 63 villages. Parallèlement à cet engouement grandissant de ces derniers, le concours connaît également d'autres nouveautés et participants qui annoncent leur participation d'une manière ou d'une autre. La première nouveauté, selon les organisateurs, est incontestablement l'implication directe de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou qui prend part, pour la première fois, aux opérations de préparation, alors qu'auparavant c'est la commission santé de l'APW et la direction de l'environnement qui travaillaient en partenariat, tout au long du processus de préparation. Cette même entrée est intervenue pour la première fois, mais le concours a commencé à soulever l'intérêt des universitaires, depuis plusieurs années. En effet, l'université, qui participe désormais, avec deux départements, à l'instar de la faculté de langue et de civilisation amazighes, a suscité des travaux académiques qui s'intéressent à ce concours. Hachimi Radjef, président de la commission organisatrice du concours, affirme d'ailleurs, à cet effet, que ce sont 15 mémoires de fin d'études qui ont été préparés par des étudiants en plus d'une dizaine de masters et de projets de recherches qui sont réalisés sur la manifestation. Ainsi, avec l'annonce de la programmation de la cérémonie de la remise des prix aux lauréats de cette huitième édition, les villages renouent avec l'ambiance palpitante de l'attente des résultats. Le vainqueur sera connu donc le 12 avril. Cette localité qui sera consacrée «village le plus propre de la wilaya» rejoindra le «panthéon» occupé actuellement par des villages tels que Zouvga, Boumessaoud, Sahel, Azemmour Oumeriem, qui sont des villages n'ayant rien à envier aux plus beaux villages du monde. Mieux encore, des activités touristiques naissent au sein de ces localités créant ainsi des opportunités d'emploi et de développement local profitables aux jeunes. Au village Sahel, dans la région de Bouzeguène, les villageois ont mis à profit la cagnotte financière de la «Victoire», pour la construction d'un village touristique consistant en des chalets pour l'hébergement des touristes. Une activité rentable à tous points de vue.