Le procès du «collier dérobé, puis retrouvé», qu'a suivi l'opinion publique locale, est bel et bien terminé. Terminé pour la juge du siège et le procureur de l'audience, mais pas par la «vox populi». Oui, pour les initiés, et habitués des audiences pénales, ça ne devrait pas finir, ainsi.

Après le prononcé sur le siège, du verdict, des échos planent encore dans la vaste salle d'audience, évidemment désormais vide. De multiples, et puis écrivons-le, sans hésiter, «légitimes» questions, ont envahi les discussions d'après procès par les détenteurs de la gratuite parlote et poussent à réflexion! C'est pourquoi les interrogations autour de «qui-a-volé-et-restitué» le très cher bijou de Mme Zina. D. H. l'épouse de Saâdi. D. Qui, il faudrait peut-être le réécrire, a bel et bien retrouvé la «vie». Il a, par la même occasion, retrouvé la réconciliation avec l'ex- «inculpée» de vol, fait prévu et puni par l'article 350 du Code pénal, (loi n° 06 -23 du 26 décembre 2006), avec à l'appui un lourd verdict, qui va d'un emprisonnement d' un (1) an à (5) ans et d' une amende de 100 000 DA à 500 000 DA...» C'est pourquoi les interrogations d'après le procès étaient presque normales! En effet, un vieux retraité assidu des juridictions, ne comprend pas pourquoi la justice n'est pas allée au fond, jusqu'à découvrir qui a volé et restitué le collier! Oui, la justice est heureuse que l'objet volé ait été retrouvé, que justice ait été faite, pour la victime de vol. L'affaire est donc bel et bien classée! Et tant pis pour les spéculateurs qui auraient aimé que la belle-soeur fut l'unique voleuse!