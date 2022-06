Deux entreprenants et décidés jeunes avocats en colère, ont franchement effarouché la juge du tribunal, au moment où l'un des deux conseils s'est oublié et lancé un mot à la limite de la vulgarité.

Presque hors d'elle, la juge, riposta énergiquement en tapant fort du poing, le pupitre du bureau.

Les «robes noires» s'arrêtèrent net, surtout après le cri aigu craché par la magistrate qui montrait ainsi son courroux le plus ferme, après ce dépassement intolérable et inexcusable, en ces temps de grosses chaleurs, noyés par des torrents d'humidité ambiante!

Les avocats avaient ressenti la gifle verbale, comme si les coups étaient reçus sur leurs faces décomposées.

«Ne me poussez pas à prendre des mesures qui vous feront regretter votre bêtise.

Soyons sérieux, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

Ce n'était pas la peine d'en arriver là. Certes, les intérêts de vos clients sont en jeu, mais pas au point d'arriver aux mots qui peuvent ainsi, aboutir jusqu'aux maux, aux insultes et autres vulgarités qui n'ont pas de place ici, dans un Palais de justice, ou ailleurs!».

La juge a tout dit pour cette mi- journée!

Elle a dit les mots qu'il fallait, tout juste, des mots, de quoi calmer les ardeurs les plus vives qui mettent souvent le feu aux poudres, en parachutant dans la salle d'audience des... maux incurables!