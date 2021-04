Mettant au-devant de la scène l'importance de la santé publique, la caravane de l'Elite nationale des sciences médicales, à la veille du mois de Ramadhan a accosté à Constantine. Des soins, des consultations et des médicaments ont été gratuitement offerts à des patients. C'est au niveau de la localité de Beni Hmiden, dans une école primaire que cette association a organisé cette manifestation qui a été particulièrement louée par les habitants. Plus de 130 patients ont été consultés en une journée, avons-nous appris de la présidente de cette association, le docteur Malek, qui souligne que leur initiative intervient dans le but d'amoindrir les déplacements des patients vers les hôpitaux, notamment dans la période de Ramadhan. Des spécialistes en divers domaines médicaux ont accepté de rejoindre cette élite de jeunes médecins dont des gynécologues, pédiatre, médecin généraliste et des sages-femmes pour ne citer que ceux-la. En tout pas moins de 40 adhérents chacun dans sa spécialité ont pris la peine de consulter, soigner et informer les patients. En effet, l'information a été l'un des principaux objectifs sur le cancer du sein et le col de l'utérus à l'intention des femmes. À cela s'ajoute une campagne de sensibilisation sur le diabète et l'hypertension, deux maladies très répandues en Algérie d'ailleurs, l'élite scientifique fera don de certains appareils comme des glucomètres aux patients atteints de diabète, sachant que le diabète touche aujourd'hui les plus jeunes. Le matériel dont dispose l'association a été cédé par des laboratoires pharmaceutiques, des pharmaciens.

L'élite trouvera toute l'aide inconditionnelle auprès des autorités locales dont le chef de l'exécutif, le maire de Béni Hmiden et les responsables de la santé pour d'autres matériaux comme les lits de consultation. Une opération de don de sang au profit du CHU de Constantine a été programmée, d'autant plus que la banque du sang arrive à ses termes. La même élite avait aussi mené les mêmes opérations à Ouargla, Sétif et Mila et programmé déjà d'autres caravanes au niveau d'autres villes du pays. Dans leur agenda, les adhérents qui activent depuis 2016, prévoient toujours des campagnes de sensibilisation contre la consommation des psychotropes au niveau des établissements scolaires car c'est ce jeune public qui est le plus ciblé.