Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a appelé, hier à Alger, à améliorer la production nationale des équipements hôteliers et de restauration pour développer le secteur et atteindre le niveau de professionnalisme et de modernité requis conformément aux normes internationales.

S'exprimant à l'issue de l'ouverture de la 15e édition du Salon international des équipements et services d'hôtellerie et de restauration, Hamadi a fait savoir que son secteur «accompagnait et encourageait ce type de salons qui contribuent à établir des liens de coopération et à renforcer l'échange entre les fabricants de ces équipements, les opérateurs touristiques et les propriétaires d'hôtels». Saluant «la bonne organisation» de ce salon qui constitue selon lui, «une opportunité pour les producteurs nationaux de se rapprocher des producteurs étrangers pour développer le produit et en améliorer la qualité», le ministre a souligné que cet évènement se veut également «un prolongement du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev), organisé récemment en Algérie».

Dans le même sillage, le ministre a insisté sur l'importance de cette manifestation de quatre jours qui doit «encourager les producteurs à améliorer leurs produits, d'autant que 2023 verra la mise en application de la nouvelle loi sur l'investissement, ce qui permettra de lancer de nouveaux projets pour la création d'entreprises touristiques et hôtelières». Pour sa part, la directrice de l'entreprise «Horeca Expo Algérie», Feriel Bouchri, a mis l'accent sur l'importance de cet évènement qui voit la participation de plus d'une centaine d'exposants représentant différents opérateurs et entreprises nationales spécialisées dans la production des équipements et produits «développés et de qualité». Elle citera à ce propos, les tapis, les couvertures, les meubles et divers ustensiles, ainsi que les différents produits alimentaires et d'hygiène. Pour elle, cette manifestation de quatre jours «constitue une occasion pour les producteurs nationaux et étrangers d'échanger les expériences en matière d'équipements hôteliers et de restauration».