Un homme connu pour être nerveux, impulsif, quelquefois même, très violent, lorsqu'il s'agit de ses enfants. Mais, heureusement pour lui, il se trouve pour le moment, enfermé, loin de tout tapage, pouvant lui nuire ainsi qu'à sa famille. Elle courut au commissariat du coin, où cette famille était connue par tous les services de sécurité. Là, elle déposa plainte pour «attouchements sexuels sur une mineure moins de seize ans, et on lui expliqua, que c'était sur la base de l'article 333 bis du Code pénal (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) qui dispose, dans ses termes que: «Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende de 500 à 2 000 DA. Les voisins écoeurés et au bout de la révolte, «sont prêts d'une «correction», que le «monstre» n'oubliera pas de sitôt! C'est pourquoi, lorsque l'affaire s'est ébrutée, des «émissaires» furent envoyés d'urgence à la maman, afin qu'elle ne poursuive pas l'auteur du forfait. La bonne femme se fichait pas mal de l'intitulé de l'inculpation, mais aurait voulu savoir la peine qui sera prononcée, à l'encontre de cet abominable personnage, un voisin, par dessus le marché! Elle fut priée de laisser la justice suivre son cours, de cesser de gesticuler, et d'attendre calmement le jour du procès. Ce qu'elle fit immédiatement, en quittant le poste de police pour la maison, où elle s'effondra, malheureuse qu'elle fût. Elle rentra chez elle et appela l'avocate qui lui a expliqué que le dossier était entre les mains de la justice, et que c'était à elle de s'exprimer! «C'est cela la justice! Il y a des lois, on est oblige de se plier à leurs peines!»,conclura l'avocate, qui a expliqué à la mère de la fillette, que le juge s'est prononcé, et que le verdict, est à accepter, sans grognement, à défaut l'appel sera là!».