De nouvelles lourdes peines ont été prononcées par la justice à l'encontre de 37 personnes poursuivies pour spéculation, au cours des cinq derniers jours, dans différentes wilayas. Les mis en cause ont été «déférés aux tribunaux compétents en comparution immédiate et ont écopé des peines allant de 3 à 15 ans de prison ferme. C'est ce qui ressort du dernier communiqué du ministère de la Justice. Le document de la tutelle, a en effet, précisé que «des poursuites judiciaires ont été engagées, entre le 30 octobre et le 3 novembre, contre 38 individus pour spéculation illicite et des peines de trois à 15 ans de prison ferme ont été prononcées contre 37 d'entre eux». Les commerçants véreux impliqués dans les affaires en question ont été également condamnés à payer de fortes amendes. Les peines prononcés à l'encontre des 37 mis en cause ont été assorties d'amendes «allant de 700 000 à 3 000 000 DA», et ce au niveau de «plusieurs tribunaux relevant des cours d'Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Béjaïa, Relizane, Tamanrasset, Mostaganem et Skikda», selon la même source. Ces mesures visent à «lutter contre les crimes portant atteinte à l'économie nationale, notamment la contrebande et la spéculation illicite», a conclu le communiqué. Cette guerre, lancée contre les pratiques illicites de la spéculation, qui met à mal le pouvoir d'achat du citoyen, fait en effet rage. Perquisitions, réquisitions, comparution immédiate de lourdes peines et d'amendes au prix fort prononcées contre les spéculateurs, sont les maîtres-mots du vaste coup de filet réussi depuis plusieurs semaines. Les communiqués des autorités engagées dans cette lutte sans merci se multiplient et annoncent de plus en plus de saisies. En un laps de temps record, des tonnes et des tonnes de produits de large consommation ont été saisies et le nombre des spéculateurs frôle les 200 présumés, déférés à la justice. Des poursuites judiciaires ont été engagées, du 23 au 27 octobre, contre 78 individus pour spéculation et des peines de prison ferme, allant de 4 à 15 ans, prononcées contre 56 d'entre eux, a indiqué l'avant-dernier communiqué du ministère de la Justice. Un autre bilan, rendu public par la tutelle, faisait état du lancement de poursuites judiciaires à l'encontre de 98 individus pour spéculation par les pouvoirs judiciaires, à travers le pays, durant la période allant du 16 au 20 octobre. En cinq jours, les tribunaux avaient prononcé de lourdes peines, entre sept et 20 ans de prison, contre 76 d'entre eux, selon la même source. Les spéculateurs condamnés ont écopé d'amendes entre 1 et 10 millions de dinars. Pas moins de 23 individus étaient également poursuivis dans des affaires de spéculation sur des produits alimentaires de large consommation, à travers huit wilayas, indiquait, le 11 octobre dernier, un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed. Quatre personnes ont été présentées deux jours après devant la justice, à Tizi Ouzou, pour «spéculation illicite sur des produits de large consommation», indiquait un communiqué du parquet près le tribunal de la ville. Les autorités judiciaires à travers le pays ont enregistré, durant la période allant du 10 au 13 octobre écoulés, des poursuites judiciaires à l'encontre de plusieurs individus pour des actes de spéculation illicite, des peines allant entre 8 et 12 ans de prison ferme ayant été prononcées contre 10 prévenus, selon une autre annonce du ministère de la Justice. Il y a lieu de noter que cela se passe à quelques mois du Ramadhan 2023. Certes, certain résidus de la spéculation tentent de résister et continuent de jouer au chat et à la souris avec les services de sécurité, mais les résultats de la guerre sans merci lancée à leur encontre sont palpables. De nombreux produits alimentaires de première nécessité, tels que la semoule, la farine ou encore l'huile de table, qui se faisaient rares et qui se vendaient il y a quelques semaines au prix fort, sont de retour aux étals. Pourvu que cela dure.