Tifra, une commune rurale. Une commune fonctionnant grâce aux subventions étatiques. Mais cela n'empêche son président d'innover. Après avoir éliminé les poêles à mazout, remplacés par des chauffages à gaz, l'idée d'installer la climatisation dans les écoles primaires de la commune est en débat. C'est ce qu' a affirmé le maire de la commune aux représentants du Syndicat des directeurs des écoles primaires (Snadep) qui lui ont rendu visite avant-hier. Dans le cadre d'une série de rencontres avec les maires des différentes communes à travers la wilaya de Béjaïa, le Snadep, par le biais de son bureau de wilaya, tente bien que mal d'oeuvrer pour la levée des entraves empêchant le bon fonctionnement des écoles primaires. Le retrait des écoles primaires de la gestion des Assemblées populaires communales demeure le cheval de bataille du syndicat. Les directeurs d'écoles sont unanimes à affirmer que les Assemblées locales n'honorent pas leurs engagements. C'est dans cette optique que le Syndicat des directeurs inscrit son action dans le but d'améliorer la scolarité des enfants. En attendant, une réforme qui prendrait en charge les dysfonctionnements signalés à maintes reprises. C'est lors d'une réunion des directeurs de la commune de Tifra avec le président de l'APC, en présence de trois membres du bureau de wilaya au siège communal, que l'idée d'installer les climatiseurs dans les écoles primaires a germé. Une innovation accueillie avec satisfaction par l'assistance. Un bol d'air frais pour les scolarisés. Une idée jugée «fructueuse» par le Syndicat des directeurs qui reconnaît que «l'édile communal ne ménage aucun effort pour le bien-être des enfants». Plusieurs points ont été évoqués. Le maire leur a indiqué que toutes les écoles ont bénéficié de l'installation du gaz naturel pour un budget de plus de sept millions de dinars. «Nous attendons juste leur raccordement au réseau que la Sonelgaz effectuera sous peu pour qu'il soit fonctionnel», a souligné le maire de la municipalité, précisant que «la commune a bénéficié d'un groupe scolaire pour remplacer l'école de Tizi-Tifra», et que «la procédure est en voie de finalisation».