Annoncée à partir du village d'Aït Sidi Ali, dans la commune de Barbacha, lors d'une visite rendue aux familles des quatre victimes des incendies du mois d'août dernier, l'opération de dédommagement des victimes a débuté, avant-hier, dimanche, sur la base des résultats des opérations de recensement.

Le nouveau wali, Kamel Eddine Karbouche, accompagné du vice-président de l'Assemblée populaire de wilaya ainsi que du représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a supervisé le lancement du processus de distribution de vaches et de moutons aux agriculteurs et aux éleveurs touchés, en présence des familles concernées. Béjaïa a reçu du ministère de l'Agriculture 54 vaches qui ont été distribuées à 14 agriculteurs touchés de six municipalités et 148 moutons au profit de 29 éleveurs touchés au niveau de 12 communes.

Au cours des prochains jours, 242 chèvres seront également distribuées aux sinistrés. Quant au lancement de la campagne de reboisement, elle se fera au cours du mois d'octobre pour des raisons liées aux exigences climatiques.

Pour les victimes, dont les habitations ont été endommagées, la commission de wilaya d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés, qui a achevé le recensement général, s'attelle à la préparation de la fiche technique des bâtisses endommagées par les incendies. À ce jour, 207 habitations endommagées ont été recensées, dont 85 classées en catégorie verte, 95 en orange et 27 en rouge.

L'opération de recensement des dégâts occasionnés par les feux de forêt, qui ont ravagé plus de 12 000 hectares, a débuté au lendemain de l'extinction des feux, qui ont touché 32 communes de la wilaya de Béjaïa.

Des commissions de wilaya et des commissions communales sont installées conformément au décret 90-402, relatif au fonds de calamités naturelles et de risques majeurs pour répertorier les dégâts et procéder à la prise en charge des sinistrés et leur indemnisation. Ces organes mixtes ont été appuyés par les représentants des comités des villages pour le recensement des dommages causés par les incendies et les soumettre aux services concernés afin de débloquer des fonds en vue d'aider les personnes touchées. Les guichets uniques, au niveau des communes, avaient alors commencé à réceptionner les dossiers des sinistrés pour les soumettre à l'étude.

Il est utile de rappeler que les familles de cinq victimes décédées lors des incendies de la mi-août dernier, ont été indemnisées lors d'une cérémonie présidée par l'ex-wali de Béjaïa et ce, conformément à la décision du président de la République d'octroyer une indemnité d'un million de dinars (100 millions de centimes) pour les familles ayant perdu un proche, lors de ces incendies.