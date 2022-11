«Plus de 5 000 comprimés psychotropes de fort dosage», telle a été la prise des services de sécurité représentés par les éléments de la brigade de gendarmerie d'El Karma, de la brigade de recherche et d'investigation d'El Karma et leurs camarades de la brigade territoriale de sécurité routière», a-t-on appris auprès de ce service. «Il s'agit d'hallucinogènes de marque Ecstasy, ainsi que deux véhicules et une somme d'argent de 370 000 dinars représentant les revenus de ce commerce illégal», a-t-on expliqué, soulignant que «cette saisie, opérée dans deux opérations distinctes, a été sanctionnée par le démantèlement du réseau spécialisé dans ce trafic en procédant à l'arrestation de quatre individus le composant». Les mêmes services, a-t-on ajouté, «poursuivent l'enquête ouverte dans le cadre d'un vaste front d'investigation entrant dans le cadre de la lutte contre le trafic de la drogue et les stupéfiants». Toujours dans cette affaire, les quatre mis en cause sont poursuivis pour atteinte à la Sécurité nationale et à la santé publique, possession illicite ainsi que la vente et achat, stockage et transport de la drogue et association criminelle organisée. «Ils seront présentés devant le parquet dés le parachèvement des formalités liées à l'enquête», a-t-on précisé. La «guerre»,déclenchée contre le trafic de drogue, est menée conjointement par les corps de sécurité, la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale et les services douaniers. Elle a abouti à des saisies record ces dernières années. Appuyés par les éléments de l'ANP, les éléments de la brigade mobile des services de l'inspection des douanes d'Oran-extérieur, ont, tout récemment, démantelé un réseau criminel spécialisé dans la contrebande et le trafic de psychotropes composé de six individus. «Cette offensive a également été couronnée par la saisie de près de 12.000 capsules de ces comprimés, a-t-on appris, jeudi, de l'inspection des services des douanes d'Oran, révélant qu'un«véhicule a été intercepté au niveau d'un barrage de sécurité sur la RN 11 reliant Oran et Mostaganem, dans lequel se trouvaient deux individus en possession d'une quantité de comprimés psychotropes». Les investigations lancées par les services de sécurité se sont soldées par l'arrestation des autres membres du réseau et la saisie de 11.975 capsules de comprimés de psychotropes, après la perquisition des domiciles des individus arrêtés, ajoute la même source, notant que l'enquête se poursuit. Lors de la même opération, une somme importante d'argent a été saisie, ainsi que trois véhicules, utilisés par les membres du réseau dans le transport et le trafic des psychotropes, indique la même source. «Compte tenu des proportions prises par ce fléau s'étendant un peu partout dans les villes et les douars les plus reculés, ces offensives sont ouvertes sur plusieurs fronts, en l'occurrence en intra et extra muros en plus dans les zones semi-urbaine et le milieu rural», a-t-on précisé.