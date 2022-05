Dans la salle d'audience de la cour d'une ville du Centre du pays pratiquement vide par la grâce du huis clos, instauré par la loi, et ce jour-là, la loi n'était autre que la merveilleuse Djamila Khanouf qui a toujours su conduire ses audiences avec une maestria sans égal.

Or, ce matin-là, elle permit aux journalistes de couvrir l'évènement, Une seule personne était contre la présence «d'étrangers» aux débats du jour: le procureur, qui savait pourtant que seule, la présidente de chambre, avait tous les pouvoirs. Nous préciserons à cet effet, que la juge a estimé qu'une pareille affaire doit impérativement être publiée, à condition que les gens de la presse respectent les us et coutumes.

Cette décision émane du seul fait que la magistrate est seule habilitée en matière de police de l'audience, de maintien de l'ordre, à décider qui doit rester dans la salle ou sortir! Elle profitera de cette parenthèse, pour en ouvrir une autre, plus importante concernant le huis clos!

En effet, à la seule vue de la moue faite par le procureur, la juge laissa éclater son légitime mécontentement, et fit savoir au parquetier le pourquoi de sa décision de laisser les journalistes assister au procès de H.H. victime de viols et de maltraitances physiques de la part de jeunes détenus, détenus très loin du tribunal pour des délits et crimes plus graves encore!

«A quoi me servirait la liberté que me donne la Constitution et les textes de la magistrature, si je suis incapable de décider ce que ma conscience me dicte!»

Voilà qui est bien dit, et bien dit, présidente!