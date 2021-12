«Nous allons oeuvrer au développement des relations algéro-émiraties conformément aux aspirations des dirigeants de nos pays, qui servent les intérêts communs de nos deux peuples frères», a déclaré, avant hier, à Alger l'ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) à Alger, Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali. Il intervenait à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire d'existence des EAU, organisée à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih.

Mouza Al Hosani, La chargée d'affaires par intérim auprès de la même représentation diplomatique, a détaillé, à ce propos que «les EAU aspirent à développer ses relations bilatérales avec l'Algérie en investissant dans divers secteurs, en l'occurrence le tourisme et l'énergie». Cela avant de rappeler que «les Émirats arabes unis sont le premier investisseur arabe en Algérie au cours des 10 dernières années, avec un volume de plus de 10 milliards de dollars». La diplomate émiratie a affirmé, par ailleurs, que «l'Algérie, à travers l'action de sa diplomatie, joue un rôle pivot dans le règlement des grands dossiers tant dans la région arabe, qu'au niveau mondial». Mouza Al Hosani, a égélament «les Émirats arabes unis attendent avec impatience la tenue du prochain sommet arabe en Algérie, qui a de l'expérience dans de nombreuses questions, dans un espace en perpétuel mouvement». Mouza Al Hosani, n'a pas manqué l'occasion de revenir sur la participation des Emiratis au prochain sommet arabe devant se tenir en mars 2022 à Alger.

Les Emiratis ont mis en scène, hier, lors de leur fête nationale, les projets faramineux réalisés pendant les 50 années de leur existence, à l'instar du développement que connaît la prestigieuse capitale émiratie, Abou Dhabi. Leur croyance en l'importance de la coopération et de la solidarité internationales, pour assurer une distribution équitable des vaccins anti-Covid-19, dans tous les pays, a été également mise en avant.

Plus d'une centaine de pays ont bénéficié de l'aide des Émirats depuis le début de la pandémie. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que l'Opéra d'Alger, a vécu au rythme d'un riche programme culturel et artistique dont des danses traditionnelles folkloriques des deux pays conjoints.