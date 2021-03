Le directeur général adjoint, chargé du suivi des projets à l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl), Abdelhamid Bourouma, a tenu samedi, une réunion consacrée au suivi de l'avancement des travaux de tous les projets à travers l'ensemble du pays en prévision des opérations de distribution programmées courant 2021, a indiqué l'Aadl dans un communiqué. Cette réunion a été tenue sur instruction du directeur général chargé de la gestion des services de l'Aadl, Fayçal Zitouni, en vue de suivre le taux d'avancement des projets à travers le pays. Cette rencontre, qui vise à préparer les opérations de distribution prévues en 2021, a vu la participation des directeurs centraux, des inspecteurs généraux et des directeurs régionaux de l'Aadl d'Alger Ouest, Alger Est, Sétif, Annaba, Ouargla, Oran, Tiaret et de Constantine. Après un exposé exhaustif présenté par les directeurs régionaux de l'Agence sur l'avancement des travaux, Bourouma a appelé à la coordination et à l'intensification des efforts pour surpasser les obstacles qui entravent l'avancement des travaux, particulièrement ceux qui ont trait aux travaux d'aménagements primaire et secondaire et aux travaux de réseaux d'électricité, de gaz et d'assainissement. La nécessité de coordonner avec la Sonelgaz et les directions d'urbanisme, d'architecture et de construction, pour l'avancement des travaux avec la même cadence a également été soulignée. Mettant en avant l'impératif d'accélérer la cadence des travaux, notamment des bâches à eau et l'installation des ascenseurs dans les immeubles achevés, avec inspection avant réception, le même responsable a appelé à procéder à un contrôle périodique des chantiers et à la vérification de la qualité des logements proposés.

Par ailleurs, le directeur général adjoint chargé du suivi des projets, a appelé au strict respect des instructions données par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le directeur général chargé de la gestion des services de l'Aadl. Faut-il rappeler que le directeur général de l'Aadl, Mohamed Tarek Belaribi avait donné, en début de l'année en cours, des instructions pour la régularisation, avant aujourd'hui 15 mars, du dossier des actes définitifs au profit des souscripteurs bénéficiaires de logements au titre du programme location-vente «Aadl1»,

Ces rencontres périodiques, tenues par la direction générale de l'Aadl, visent à traiter les obstacles qui peuvent entraver l'avancement des travaux dans les chantiers de l'Aadl dans différentes wilayas du pays.