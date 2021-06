Mardi matin, tribunal de Miliana. Un monde fou venu pour l'audience de cette semaine, a envahi la petite salle d'audience du tribunal. Tant pis pour les retardataires, les places debout sont interdites.

Parmi les gens, femmes et hommes, attendent la lecture des verdicts des procès mis en examen la semaine dernière. L'attente dure le temps qu'il faut à la présidente de la section correctionnelle, de commencer d'abord par les affaires à renvoyer sur demandes des parties en présence, des avocats ou du représentant du ministère public.

Dans l'attente du verdict, des proches de Kenza, pronostiquent avec les appréhensions du public peu enclin à croire en la justice locale, pourtant remaniée de fond en comble depuis l'intrusion de l'authentique «Hirak», celui qui a effacé définitivement le 5ème mandat d'Abdelaziz Bouteflika! Parce qu'il faut le signaler, les milianis ne croient que ce qu'ils voient.

Avec les réseaux sociaux, leurs blagues sur les magistrats et les racontars qui circulent dans la région, on devrait s'attendre à tout! Et lorsque la jeune et agréable juge énonce les sentences, on retient son souffle.

Parmi ces personnes, on constate la tête que fait un proche parent d'Abdelkader T. Un inculpé d'atteinte aux biens d'autrui, fait prévu et puni par l'article 286 du Code pénal.

Il est condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme, une amende de 100000 DA et 100000 DA de dommages et intérêts!