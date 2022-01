La cour de justice de Mostaganem abritera, aujourd'hui, une journée d'étude sur «la relation entre l'autorité judiciaire et la presse», a-t-on appris, hier, auprès du parquet général de cette instance judiciaire. Cette rencontre, organisée par la cour de justice de Mostaganem, en coordination avec l'association de la presse locale, verra la participation de magistrats, procureurs de la République, greffiers, avocats, huissiers de justice, journalistes et des associations de la société civile. Des communications seront présentées par des représentants du corps de la magistrature, de la presse et des académiciens comprenant des lectures juridiques concernant les lois algériennes sur les médias et les relations entre la justice et la presse, ainsi que ses différents rôles.Au cours de la journée d'étude, les participants aborderont également la responsabilité juridique et professionnelle du journaliste, ses relations avec la justice et la couverture médiatique des différents événements ayant une relation avec cette autorité constitutionnelle, a-t-on ajouté de même source.Cette initiative vise à mettre en relief la place du secteur de la presse et la profession de journaliste dans les lois algériennes, notamment dans la Constitution de 2020 et les lois relatives à l'information et à l'audiovisuel, ainsi que la protection juridique mise en place par le législateur pour protéger les professionnels lors de l'exercice de leurs fonctions et tout ce qui concerne la responsabilité juridique, professionnelle et sociale.