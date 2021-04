Cela s'est passé récemment dans une juridiction des Hauts-Plateaux du pays. Le juge appelle un justiciable au nom composé du genre «Mohamad Hosni Abdel-Khalek» qui se lève prestement du box, direction la barre. Il se met carrément au garde à vous, devant le flic de service au prétoire! Il semble attendre l'interrogatoire qui tarde à venir, le magistrat continuant à feuilleter la chemise. Tout à coup, il se tourne à droite, puis à gauche. Il se recroqueville et déclare sans qu'on ne l'ait interrogé: «Monsieur le président, je suis votre frère arabe du Moyen-orient et... je...

-Dites donc, du Moyen -Orient ou de l'extrême! Ya un problème? Ici, on juge la personne, pas la région, le pays, la religion ou la race! Le tribunal ne vous a même pas signifié l'inculpation et vous voilà inquiet! Ce n'est pas gentil de votre part! Mais alors pas du tout! Ne vous inquiétez pas, nous avons le même Code pénal que le vôtre. Laissez-moi-vous apprendre une chose: nous avons les mêmes textes. Alors, ne vous en faites pas. Vous n'aurez que vôtre dû!

- C'est qu'au cours de ma détention préventive, on m'a dit des choses terrifiantes! D'énormes atrocités m'ont été racontées! Comme par exemple, je peux être condamné sans pouvoir me défendre! Etant démuni, je ne peux me payer les services d'un conseil dont les services me seraient d'un grand secours!

-Vous êtes inculpé d'immigration clandestine et de fabrication de faux billets! Cela va chercher gros selon la loi! Alors si vous voulez vous faire assister d'un avocat, je peux renvoyer votre procès. Allez, les palabres, c'est fini! Place au boulot!

-On m'a dit aussi que mon pays étant en guerre, je risquais de pourrir chez vous ou d'être condamné pour longtemps!

-Là aussi, c'est pratiquement la même chose. La propagande est universelle!», coupe le président. Le détenu se calme définitivement comme s'il venait de recevoir des assurances quant à une comparution modèle!