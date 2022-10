Il y a des menaces qui mènent droit en taule. Mais il y a aussi des menaces légères, et de pesantes menaces. On peut menacer quelqu'un de coups et blessures; alors là, c'est à coup sûr, pourvu qu'il y ait deux témoins, l'enfermement pour un bon moment. Me Samia Molinaro et Me Khadîdja Meslem défendaient, il y a de cela un bon bout de temps, un président d'APC, poursuivi de subversion, de menaces et de rébellion.

L'assistance était ce jour là, nombreuse et dissipée. M'Naouar Bengharifa, le débonnaire juge, avait le tic de faire de l'humour, contrairement au procureur, Salim Saouli. Avec les deux délicieuses avocates, ce chaud lundi d'automne, il allait être servi, et bien.

En effet, au cours de son énergique plaidoirie, Me Samia Molinaro effectua ses demandes, à savoir, la relaxe pure et simple de son client, et la réhabilitation! Et d'ajouter: «car, M. le président de l'APC ici présent, ne méritait nullement la détention préventive. Toutes les humiliations inhérentes à cette triste affaire, montée de toutes pièces par ses illustres adversaires, étaient superflues.

C'est pourquoi, M. le président, je maintiens mes demandes, sinon... Elle s'arrêta net, comme si un être invisible, lui avait demandé de cesser de plaider. --Sinon, quoi, Me? Vous nous faites du chantage ou quoi?» coupa, inquiet, le juge, qui allait être tout de suite rassuré par la simple réponse de l'avocate brune: «A défaut, M. le président, je n'enfilerai plus jamais cette robe noire, devant cette honorable juridiction!» Le juge pouffa, tout comme Me Meslem, et clôtura cette séquence par cette inattendue et époustouflante phrase hilarante: «Honnêtement, Me, vous m'avez fait peur avec le mot: «sinon» père de menaces.

Des rires envahirent la salle d'audience avant que les deux avocates amies ne quittent la salle, le tribunal et la localité, avant la sortie, et la cohue quotidienne qui habite les juridictions de nos villes et villages.