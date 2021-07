Nos écrits de la semaine dernière ont fâché de nombreux lecteurs, étant donné que nous n'avons pas dénoncé le grave fait que nos amis avocats du pays, n'aient pas dénoncé les arrêts de travail des avocats de la cour d'Alger, qui ont fait «grève» pour un... véhicule immobilisé dans le parking du tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger)! «Où est le mal d'avoir mis un sabot à la voiture d'un avocat? Où est la faute du procureur qui a joué au gardien de parking? Que de bruit pour une auto!», a protesté Ayed G. un vieux citoyen de Bab El Oued (Alger) bouleversé par ce vacarme qui a même poussé le frais ministre de la Justice à se déplacer chez les «robes noires», crier sa légitime ire, pour un incident «banal», insignifiant incident ayant été à la base de la naissance d'un regrettable malentendu, né entre la magistrature et l'Union nationale des barreaux! Et c'est arrivé en 2021! Pas en 1963! Année où l'Algérie et la justice en étaient encore à leurs tentatives de petits pas, et à leurs balbutiements des premières années d'indépendance!» Réveillez-vous, les gars, nous sommes en plein XXIe siècle!» semblait penser le tout frais ministre de la Justice, garde des Sceaux, au légendaire sang-froid! Bonne chance pour toutes les «robes noires», même celles, nommons sans crainte d'être contredit, le bâtonnier Abdelmadjid Silini, la bâtonnière-lalahoum Ouafia Sidhoum, l'accrocheur, Me Tayeb Belarif, l'immense Me Mostefa Bouchachi, Me Nora Ould El Hocine, Me Abdelghani Badi, le doux, Me Fayçal Benabdelmalek, l'intransigeant, Me Kamel Mesbah, le droit, Me Hassan Baghdadi, la renarde, Me Akila Teldja-Drif, le sec Me Saddek Chaïb, la délicieuse Me Ouahiba Dehidah, et autres les jeunes loups aux dents longues, Me Sofiane Djediat et Me Abbas Tourqui Abbas qui ne croient pas beaucoup à un changement de l'appareil judiciaire, étouffé depuis belle lurette, car il reste entendu que seule une volonté politique, peut changer la donne!