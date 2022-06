La chaleur continue de sévir à travers le territoire national, la wilaya de Bouira n'est pas en reste. Le thermomètre dépasse par moment les 40 degrés Celsius. Le couvert végétal si toute la vigilance n'est pas garantie, en subira les conséquences. Déjà, depuis le 12 du mois en cours à ce jour, les pompiers ont effectué 48 interventions dans le cadre des feux du couvert végétal. Un communiqué de la Protection civile de Bouira fait état de 10 interventions pour feux de récoltes, l'on rappelle celui d'El Mahser dans la commune de Haizer, vendredi dernier, qui a touché même des oliviers et celui qui a impacté un champ de blé pas loin de la ville de Lakhdaria. Également 34 interventions ont été faites pour d'autres feux de broussailles et herbes sèches. À souligner que tous les services concernés par la lutte contre les feux de forêt sont sous vigilance maximale. Des dispositifs en rapport sont déployés, notamment par les sévices de la Gendarmerie nationale, la Protection civile, la Conservation des forêts, le Parc national du Djurdjura, les travaux publics et même les collectivités locales, tout le monde est sur le qui-vive. L'on rappelle également que ce n'est pas seulement la contrainte du feu qui intrigue les différents services de secours, mais aussi les risques de noyades dans les barrages, bassins et autres retenues d'eau agricoles. Les pompiers de Bouira enregistrent annuellement des cas de décès par noyades, les jeunes de cette wilaya de l'intérieur, faute de plages et à défaut d'autres endroits de plaisance en été et à cause des fortes chaleurs finissent par risquer leurs vies partout où il serait possible de se baigner afin de se rafraîchir. En attendant que cette canicule s'atténue, les populations sont appelées à se protéger au maximum d'éventuels coups de soleil et à suivre les conseils des services de la santé qui ne cessent de rappeler les conduites à tenir, notamment pour les personnes âgées et les enfants.