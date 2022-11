Se retrouver un dimanche matin, très tôt, à Tipaza, à la cour, l'une des plus importantes du pays, n'est pas aisé! Pour commencer, au second étage, au parquet général, le jeune procureur général- adjoint, veille au grain, car c'est le jour du lancement de la session criminelle 2022/ 2023! Vers les 9 heures, les trois jeunes magistrates de la composition criminelle firent une entrée solennelle pour le 1er procès portant sur un «faux et usage de faux». Me Lazazi, Me Zaïdi et Me Labdi, étaient prêts au «combat» face à ces «gamines» de juges du siège! Les trois vieux avocats seront plus à l'aise, lorsqu'ils verront entrer dans la salle d'audience, le sublime membre du Conseil de l'ordre, Me Mustafa Oukebdane, rencontré un quart d'heure plus tôt, à la coquette, cafétéria du bâtonnat, où sirotait un café léger, ce bon vieux Rachid Aouissi, président de la 1ère chambre correctionnelle de la cour de Tipaza, qui allait bientôt dévaler les marches menant à la vaste salle d'audience du rez-de-chaussée. Un p'tit round -up se fit en présence de tous. Les souvenirs pleuvaient. On évoqua avec un réel plaisir les bons moments, passés avec les Yassine Bensari, aujourd'hui procureur général adjoint, à Boumerdès, Naïma Taboudoucht, Med Khellafi, dit «le Coq», aujourd'hui avocat à Alger, évidemment Rachid Aouissi qui est parti pour un long bail encore à Tipaza, où il fait l'unanimité, en arrivant à allier la classe, à l'expérience accumulée dans les juridictions d' El Harrach, de Bir Mourad Rais, de Médéa et de Tipaza. Pendant ce temps, au guichet unique, c'est la joie de bosser, de faire plaisir aux justiciables venus de Cherchell, de Hadjout, de Cheraga, de Tipaza, pour se faire délivrer un document demandé par l'administration locale! Me Arezki Ramdani, le membre du Conseil de l'ordre d'Alger, à l'élégant papillon, était devant la partie réservée aux conseils, aux côtés de Me Rachid Douida, le conseil d'Hussein-Dey, Me Nassima Aïd,, l'avocate de Chéraga, et Me Meriem Lakhdhari, venue de Bordj El Bahri (Alger), qui sont servis royalement, et avec le sourire, svp! La bâtisse est bien couverte question sécurité, car les gars de la Dgsn veillent, et bien, grâce aux actifs, appariteurs de la justice, à la dextérité du jeune capitaine de la Bmpj, chef de poste.