3500 décès du cancer du sein sont enregistrés annuellement en Algérie. Ce chiffre effarant en soi, a été communiqué à L'Expression par Assia Moussei, médecin spécialiste du cancer du sein au niveau du Centre Pierre et Marie Curie de l'hôpital Mustapha Pacha (Alger). Elle expliquera, toutefois, que ces chiffres reflètent la jeunesse de la population algérienne dans son ensemble. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en Algérie son incidence ne cesse d'augmenter. L'âge moyen de survenance est de 48 ans en Algérie.

La docteur Moussei, qui animait, hier, mardi, à Alger, la treizième session que dispense le laboratoire «Roche-Algérie» en direction des journalistes algériens versés dans l'information médicale et pharmaceutique, a longtemps expliqué et énuméré les symptômes et précautions à prendre pour éviter un tant soit peu cette tumeur douloureuse et assassine.

La conférencière a insisté sur le dépistage précoce qui nécessite d'effectuer une mammographie régulière tous les deux ans au moins, notamment pour les sujets de 50 années et plus. En effet, plus la détection d'un cancer est précoce, plus les chances de guérison sont importantes. Cependant, il a été fait remarquer que les moyens de diagnostic sont nettement insuffisants dans ce domaine tout comme le manque flagrant d'information et l'absence de diagnostics fiables. La docteur Moussei a aussi fortement regretté que seulement des efforts modestes sont fournis dans la sensibilisation, lacune à laquelle il faut ajouter, a-t-elle dit, le fléau de l'analphabétisme, surtout chez les femmes qui comptent parmi elles quelque 28,9% d'analphabètes.

Le docteur Moussei a regretté, par ailleurs, que le parc de mammographie soit «insuffisant en Algérie, que les moyens de suivi soient périmés et que la compétence en matière de dépistage soit en deçà des normes requises». Cette session, qui avait pour thème «Le cancer du sein en Algérie», a vu la participation de nombre de journalistes, femmes surtout, exerçant dans le domaine de la santé, mais aussi intéressées par ce thème au vu des questions pertinentes et pointues posées à la conférencière au terme ce son intervention tout comme le long de son intervention.Le «Registre du Cancer d'Alger» relève que le taux d'incidence du cancer du sein de la population est de 14,5 cas pour 100 000 habitants par an à Alger Selon cette référence, il y a 2 000 nouveaux cas chaque année, les deux tiers survenant après l'âge de 45 ans. Tous stades confondus, les taux de survie au cancer du sein à dix ans sont de 50%. Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas «un» cancer du sein, mais «des» cancers du sein.