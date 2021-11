Plus de 40 000 litres de produits de désinfection ont été saisis par la Gendarmerie nationale. Presque autant de boissons alcoolisées et de tabac à chiquer. Le trafic fait ravage à Béjaïa.

Les informations reçues par le commandant régional de la Gendarmerie nationale à Oued Ghir, font état de l'existence de réservoirs en plastique contenant de l'alcool de sel concentré, pour fabriquer des produits de nettoyage, sans permis ni autorisation, dans un parc de vente de matériaux de construction de la commune de Oued Ghir. La réaction des services de sécurité ne s'est pas fait attendre. Une patrouille formée en coordination avec les agents de la répression des fraudes de la direction du commerce de Béjaïa s'est rendue immédiatement sur place, pour constater la présence de 18 citernes en plastique, d'une capacité de 1 000 litres, avec un total de 18 000 litres, contenant de l'alcool de sel concentré, qui appartenait à une personne âgée de 34 ans, de la wilaya de Béjaïa.

Ce dernier a reconnu la propriété de ce liquide dangereux qu'il a acheté, sans facture, à une personne habitant Alger, dont il ne connaît pas l'identité et son lieu de résidence. En conséquence, une enquête a été ouverte. Le propriétaire du parc et son employé ont été auditionnés, avec la confiscation provisoire du produit, jusqu'à la fin de l'enquête. Dans une autre affaire, les gendarmes sont intervenus dans deux entrepôts au niveau du village d'Aït Sakhr, commune de Beni Djellil où un propriétaire originaire de la même municipalité stockait des boissons alcoolisées, vendues sans licence ni base légale. Une fois toutes les procédures légales achevées, les entrepôts ont été perquisitionnés.

841 bouteilles de boissons alcoolisées faites maison ont été trouvées. Alors que les membres de la brigade d'intervention patrouillaient la Route nationale reliant Béjaïa et Jijel, ils ont remarqué une voiture Renault Symbol, garée devant un café dans les falaises de la commune de Melbou.

Elle était conduite par une personne de 22 ans, originaire de la wilaya de Jijel. Après avoir été inspectée, les gendarmes découvrent 370 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles, locales et étrangères. En conséquence, les objets concernés ont été saisis et la personne impliquée conduite à la brigade de la Gendarmerie nationale, à Melbou pour complément d'enquête. Un dossier a été ficelé pour ces deux affaires et transmis aux autorités judiciaires compétentes. Toujours dans le cadre de la prévention et la présence dissuasive sur le terrain, contre toutes les formes de criminalité, des membres du groupe régional de la Gendarmerie nationale à Béjaïa ont saisi neuf quintaux de tabac avec l'interpellation de deux personnes. Les faits remontent à jeudi dernier. Faisant suite à des informations reçues, faisant état de la présence d'une personne à bord d'un véhicule chargé de tabac à chiquer («chemma») venant de la commune de Tichy et se dirigeant vers la commune de Béjaïa, sur la Route nationale n°09.

Une patrouille s'est constituée et des points de contrôle ont été mis en place. L'interception du véhicule s'est soldée par la saisie d'une quantité importante de tabac, ainsi que l'arrestation du conducteur et son transfert au siège de l'unité pour complément d'enquête. Un dossier a été constitué et transmis aux autorités judiciaires compétentes.