À Béjaïa, l'entretien des espaces verts et jardins publics laisse à désirer. Le constat est unanime chez les riverains et les citoyens en général qui voient, impuissants, leurs espaces dépérir au fil des jours. L'on s'interroge alors. Pourquoi créer des espaces verts pour ensuite les abandonner à leurs sorts? Pourquoi ce manque de lucidité et ce laisser-aller de la part des autorités communales, à qui revient la charge de leur entretien?. Ces dernières années, des sommes colossales ont été dégagées pour aménager des espaces verts dans différents quartiers de la ville. Des arbustes ont été plantés entourant une pelouse avec un système d'arrosage, donnant alors plus d'éclat à ces lieux jadis hideux. Mais très vite la nature sauvage a repris ses droits en l'absence d'un programme d'entretien régulier.

Le cas du quartier Naceria est assez illustratif. Deux espaces verts ont été créés il y a de cela quatre ans. Depuis, il n'ont été entretenus qu'une seule fois par les équipes communales. Les riverains ont essayé d'apporter leur touche par intermittences, mais l'absence de moyens a fini par les dissuader de poursuivre une tâche qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, ces espaces verts sont devenus des broussailles et plu tard peut-être des buissons. C'est pratiquement le même constat un peu partout. Même2 les terre-pleins ont été bétonnés après avoir été longtemps des espaces verts rarement entretenus. C'est le cas de l'entrée principale de la ville de Béjaïa à Bir-Slam. Dans la quartier Seghir, l'espace vert en face du stade à proximité de la cité Cnep, se trouve dans un état d'abandon. Un lieu complètement délaissé par les services concernés, en dépit de plusieurs visites des élus de l'équipe sortante de l'APC de Béjaïa, avec des promesses de sa réelle prise en charge. À ce jour, rien n'a été fait. Cet espace qui a été un certain moment l'endroit de prédilection des familles, est aujourd'hui livré à lui même. Des ordures, bouteilles, gravats et autres déchets, font l'essentiel du décor de cet espace destiné initialement à être un lieu de relax pour les familles et une aire de jeux pour les enfants. Son emplacement dans un endroit très fréquenté, fait l'objet de regards permanents et de critiques fréquentes des passagers. Le service de l'environnement de l'APC de Béjaïa continue à observer un mutisme dans la prise en charge de ces espaces publics, qui à eux seuls peuvent donner un tout autre visage à ses quartiers et par ricochet à tout une ville en cette période de vacances.