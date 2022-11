Les services de police maintiennent le rythme en matière de lutte contre la délinquance et autres méfaits qui minent la société. Régulièrement, des individus constitués en bandes organisées tombent dans les filets de la police. La dernière affaire a trait à la mise hors d'état de nuire de deux repris de justice. Les éléments du 5e arrondissement de la police judiciaire ont réussi à arrêter deux repris de justice, âgés de 24 et 28 ans, spécialisés dans la vente de substances psychotropes auprès des jeunes, notamment devant les établissements scolaires de la ville.

Sur les lieux repérés, deux suspects ont tenté de s'enfuir, mais en vain. Ils seront rattrapes dans les minutes qui suivent. Un dossier pénal a été constitué contre les deux suspects dans l'affaire de détention de substances psychotropes en vue de leur revente illégale. Présentés devant les autorités judiciaires compétentes et après la comparution immédiate, un mandat de dépôt a été délivré à leur encontre. Des policiers de la sécurité urbaine à Takerietz ont réussi au cours de la semaine passée à arrêter un dangereux criminel ayant des précédents judiciaires. Agé de 29 ans et poursuivi dans plusieurs affaires pénales, dont vol avec violence, coups et blessures intentionnelles ayant entraîné une incapacité de plus de 15 jours, vandalisme d'une propriété d'autrui, il a fait l'objet de nombreuses plaintes avant d'être arrêté dans un café à Takerietz.. Lors du procès, le juge a prononcé une peine de 09 ans d'emprisonnement assortie d'une amende de 300 000 DA avec un mandat de dépôt en séance. Telles sont les dernières affaires traitées en ce mois de novembre, en attendant le bilan final du mois. Dans son dernier bilan portant sur l'activité de ce service durant la mois d'octobre, il est fait état de 29 descentes policières effectuées dans le cadre de la prévention et la lutte contre le crime et les délits. 1493 personnes et 1145 véhicules ont été contrôlés au niveau des 170 points jugés noirs par la police eu égard à la présence des dealers et des repris de justice. Dans son rapport, la cellule de communication de la sûreté de wilaya explique que la majorité des opérations a été effectuée la nuit et a ciblé des quartiers populaires, les gares routières, les lieux retirés de la ville. Des voitures et des motos volées ont été récupérées lors de ces descentes policières, qui ont touché 45 quartiers sensibles.