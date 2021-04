La direction de l'agriculture de la wilaya d'Annaba mène une course contre la montre pour réaliser une feuille de route touchant divers segments de l'agriculture.

En effet, il s'agit dans ce sens du programme CEP de la tomate industrielle 2020-2021. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'application de la feuille de route du ministère de l'Agriculture et du Développent rural durant le quinquennat 2020-2024, notamment les filières stratégiques, et suite au programme des champs écoles paysannes (CEP) de la filière tomate industrielle, campagne 2020/2021, tracé par le comité de veille phytosanitaire (IPW+Srpv+Itcmi) en collaboration avec la Chambre de l'agriculture et le Conseil interprofessionnel de la filière tomate, la direction des services agricoles a organisé, le 22 du mois en cours, la troisième séance démonstrative sous la thème «Repiquage et principaux problèmes phytosanitaires» La séance a eu lieu au niveau de l'exploitation agricole Kebir Belgacem2/2, dans la commune d'El Bouni. Au -delà de ce programme, il y a également la continuité des efforts des services de la direction de l'agriculture de la wilaya d'Annaba, pour le développement de l'agriculture dans la région. Pour ce faire le calendrier mis en place par ces services s'articule autour de sorties pour relever, voire recenser, les difficultés auxquelles est confronté le secteur de l'agriculture, les exploitations agricoles notamment. Selon les responsables de ce secteur, le développement et la valorisation du secteur de l'agriculture passe par la prise en charge des préoccupations et la levée des contraintes susceptibles de freiner le développement agricole. Parmi ces obstacles, le défaut d'électrification des exploitations agricoles. Pour parer à ce manque criard, les services agricoles, à Annaba, ont, lors des sorties effectuées en ce mois de Ramadhan, établi une liste portant sur 124 exploitations dépourvues d'électricité. Ces listes nominatives préliminaires seront raccordées au réseau d'électricité de façon imminente. L'opération devra se poursuivre jusqu'à toucher toutes les exploitations qu'elles soient à vocation agricole ou à vocation avicole, poulet de chair ou poules pondeuses en l'occurrence. Selon les précisions apportées par les responsables de l'agriculture de la wilaya d'Annaba, le développement de l'agriculture passe par la promotion des filières clés, dont l'impact est outre, la résorption du chômage, la création de postes d'emploi, c'est aussi le développement proprement dit du secteur de l'agriculture dans la wilaya d'Annaba. Le raccordement au réseau de l'électricité est un facteur de développement, puisque tous les équipements agricoles, pompes d'irrigation ou batteries de poules pondeuses, entre autres, fonctionnent avec l'énergie électrique. Par ailleurs, les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba, le wali en l'occurrence, veillant au développement du secteur agricole dans la wilaya, ont décidé la mise en place d'une cellule dont la tâche est de veiller au raccordement des exploitations agricoles à l'énergie électrique. Composée des acteurs concernés par l'opération, les membres de cette cellule auront à étudier les dossiers aux fins d'un raccordement pour les exploitations implantées dans les différentes communes de la wilaya d'Annaba. Ce programme s'inscrit, convient-il de le rappeler, dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle, portant sur l'électrification de toutes les exploitations agricoles.. Des rencontres périodiques doivent être organisées, pour le suivi du programme, en matière de raccordement et de levée des contraintes.