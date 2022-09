Voilà un dossier en «technicolor», qui a vu une quinzaine d'inculpés, de rapt, de violences volontaires, avec une demi-douzaine d'autres inculpations, dont le viol, les coups et blessures volontaires et la séquestration, revenir en appel pour être rejugés sur leurs demandes... Attention, c'est la femme-victime, qui était allée au- devant des ennuis! Les prévenus ont été bien savonnés durant le premier procès, où le juge unique s'était amusé plutôt à jouer l'éducateur, qu'au flagellateur! Les douze très jeunes inculpés étaient debout, serrés les uns contre les autres dans la petite et exigüe salle de délibérations qui sert aujourd'hui de salle d'audience! Le jeune procureur est debout, car, il est nécessaire de le souligner, c'est son métier, La présidente ainsi que ses deux conseillères, qui pèseront lourd dans les brèves délibérations, a tout fait pour dédramatiser les faits! Il est vrai, tant les faits, au fond, étaient clairs et têtus! Tout cela parce que M. le mari, émigré, voulait adopter un enfant... algérien!