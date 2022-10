Les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou viennent de révéler les premiers bilans de la saison estivale. Sur une période couvrant les mois de juin, juillet, août et septembre, le nombre d'estivants ayant fréquenté les plages des deux communes d'Azeffoun et de Tigzirt est, selon le document émanant de ces services, estimé à 4 346 520.

Une autre dérive dans l'annonce des chiffres «fantaisistes», tant les mêmes services n'ont pas jugé utile d'avancer la moindre théorie sur laquelle ils se sont basé pour un tel décompte, d'autant que la wilaya de Tizi Ouzou ne possède que huit plages, selon le même document, qui fait état de 1 843 interventions. effectuées par les surveillants de baignades. Selon les mêmes statistiques, le nombre de personnes sauvées par les éléments de la Protection civile de la noyade est de 217 outre les 1 457 autres soignées au niveau des postes de secours dont 166 personnes ont été évacuées vers les centres de santé. Fort heureusement, aucune noyade n'a été signalée sur les plages surveillées d'Azeffoun et de Tigzirt.

Le communiqué de la PC de la wilaya de Tizi Ouzou fait en effet remarquer que les trois personnes décédées se sont noyées dans des zones rocheuses interdites à la baignade.

En fait, si la première lecture des chiffres montre le degré de maîtrise acquis par les éléments de la Protection civile, il n'en demeure pas moins que les mêmes statistiques doivent faire l'objet d'analyse afin d'améliorer l'impact économique de la saison estivale pour la wilaya de Tizi Ouzou et surtout concernant les deux villes littorales de Tigzirt et d'Azeffoun. Si près de 4, 5 millions d'estivants ont séjourné dans les deux stations balnéaires, qu'en est-il de la manne financière et ses répercussions sur l'activité commerciale locale?

Toutefois, d'aucuns auront remarqué que les chiffres sont à relativiser, au vu de l'absence de critères et d'instruments objectifs de décompte. Afin d'établir ce chiffre de 4,5 millions de touristes, les services de la Protection civile se sont appuyés, selon toute vraisemblance, sur des estimations quotidiennes alors que les deux communes auraient pu mettre au point un moyen plus scientifique pour établir les chiffres exacts de la fréquentation des plages. Des chiffres qui pourraient aider à l'élaboration de véritables et efficaces stratégies de développement de l'industrie touristique au niveau local.

Enfin, notons que cette année, les vacanciers étaient unanimes à relever le travail de qualité effectué sur le plan de la sécurité sur les plages des deux villes d'Azeffoun et de Tigzirt. Selon des témoignages recueillis par L'Expression, alors même que la saison estivale battait son plein, les familles étaient très satisfaites de leur séjour.

Les estivants n'ont relevé aucun manquement à leur quiétude et à leur bien-être sur les plages ni vols d'objet ni dérangements de quelque nature que ce soit, relèvent les personnes interrogées.