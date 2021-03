Si la ville d’El Kala jouit d’un potentiel naturel extraordinaire, elle détient aussi un capital féminin au don indéniable. Leur vie dans un espace géographique éloigné de la grande ville, a suscité en elles, une volonté inestimable de créativité. Ces femmes dites rurales, n’ont de statut que leur vie à la campagne, puisque depuis leurs localités et bourgades éparses, la femme rurale de la ville d’El Kala a relevé le défi, en créant la première coopérative de femmes rurales. Cette première coopérative privée exclusivement féminine, créée au sein du parc national d’El Kala, la coopérative «Arom Mex» est une première en Algérie. À la tête de cet exploit R’biha Zahani, une femme de nombreuses qualités, dont le courage, le caractère et la persévérance surtout. Cette femme, dont le parcours n’a certes, pas été facile, mais au bout de quatre années de labeur, a été couronné de succès et de satisfactions. Cette femme rurale, qui a donné du courage à ses semblables parmi les femmes de la région, en les convainquant de se mobiliser avec elle, autour de ce projet, en en faisant un projet commun. Ce dernier a donné lieu à la création de la première coopérative privée à travers le pays, dirigée par des femmes. Celles-ci, dont les richesses de la nature de leurs localités, étaient les seuls réservoirs de matières premières qu’elles utilisaient pour l’extraction d’huile végétale de lentisque. Un travail qui, au bout de sessions de formation, leur a valu la consécration, un contrat en CDI et un commerce équitable, puisque les femmes de cette coopérative ont à leur actif diverses participations aux foires et la contraction d’un contrat avec l’entreprise Biosource, une entreprise de commercialisation et de négoce international en huiles végétales et huiles essentielles, hydrolats et eaux florales. C’est là, l’histoire et le parcours en bref, d’une femme rurale qui a pris son destin en main, pour se retrouver au sein d’une stratégie dédiée à l’intégration de la femme rurale. En effet, la stratégie gouvernementale de l’Algérie s’appuyait sur un programme cohérent et intégré entre les secteurs ministériels pour garantir l’insertion, l’accompagnement et la promotion du rôle de la femme rurale. La politique de l’Etat a porté aussi sur l’encouragement des femmes vivant dans le milieu rural à travailler sous forme de coopératives, afin d’accroître leur rendement et leur faciliter le bénéfice des services et de la commercialisation, avec le soutien permanent de l’Etat. En conclusion, l’exemple de cette femme et cette coopérative répondent aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont la politique porte sur, la promotion de la femme rurale, à travers la mise en place de tous les mécanismes, dont entre autres, la formation, l’accompagnement dans la conception des projets, afin de lui permettre de s’épanouir et de jouer son rôle dans le développement de l’économie.